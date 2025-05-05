Схоже на лабіринт: вид на поселення з висоти пташиного польоту вразив людей (фото)

Симетричне планування поселення Rotonda West у Флориді (США), що нагадує скибочки піци, вразило користувачів соцмереж і зацікавило ЗМІ.

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Знімком поділився користувач із ніком cgatlanta на популярному форумі Reddit.

Фотографія з літака, на якій зображена разюче симетрична кругла забудова у Флориді (США), викликала бурхливе обговорення серед користувачів соцмереж. Знімок, опублікований 1 травня користувачем cgatlanta, демонструє незвичайну спільноту Rotonda West в окрузі Шарлотт.

"Виглянув у вікно літака, що летів у Міссісіпі, і побачив це дивне поселення", — написав автор поста.

На знімку чітко видно, як вулиці розходяться від центру, нагадуючи кола на полях або гігантську мішень, чим і привернули увагу користувачів.

Rotonda West складається з центрального вузла і восьми радіальних секторів Фото: Reddit

Деякі коментатори порівняли забудову з "Тисячолітнім соколом" із "Зоряних воєн", інші — з формою Пакмана.

"Найдивніше — це порожні ділянки поруч, де вулиці є, а будинків немає", — написав один із користувачів.

Як пояснив рієлтор Олексій Моргадо, така форма забудови була задумана ще наприкінці 1960-х років Джо Кляйном, головою компанії Cavanagh Communities. Будівництво почалося в 1970-му, а перші мешканці в'їхали 1971 року. Моргадо додав, що кругле планування натхненне радіальною структурою таких міст, як Париж і Вашингтон.

Rotonda West складається з центрального вузла і восьми радіальних секторів, що нагадують скибочки піци. За словами Моргадо, такий дизайн забезпечує зручну транспортну систему, швидкий доступ до медичних і громадських служб, а також сприяє раціональному міському плануванню. Район прикрашений каналами і зеленими зонами, а на його концепцію вплинули планування аеродромів часів Другої світової війни.

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