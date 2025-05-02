Стюардесса работает всего 16 дней в месяц: люди не могут поверить в ее "безумную" зарплату

После 14 лет работы в небе американка Джозетт из Southwest раскрыла, сколько можно заработать бортпроводницей. Ролик с ее рассказом стал вирусным и набрал более 10,8 млн просмотров.

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Видеоролик стюардессы Southwest Airlines вызвал волну зависти и восхищения в TikTok после того, как она откровенно рассказала о своей внушительной зарплате.

Джозетт, бортпроводница с 14-летним стажем, как в момент усталости на работе она "вспоминает" о своем последнем чеке — $9 980,66 до вычета налогов.

Видео быстро стало вирусным, набрав более 10,8 млн просмотров. Пользователи соцсетей были ошеломлены суммой и стали массово обсуждать перспективу карьеры в небе. Некоторые даже признались, что начали серьезно рассматривать профессию бортпроводника.

Как объяснила сама Джозетт, такие доходы стали возможны благодаря нескольким факторам. Помимо стажа, она летает по 150 часов в месяц, что значительно выше среднего. Также она принимает участие в программе VJA (Voluntary Junior Assignment), которая позволяет брать дополнительные смены на недоукомплектованных рейсах по повышенной ставке — примерно в два раза выше обычной.

По данным Indeed.com, зарплаты бортпроводников Southwest варьируются от $22 000 до $144 000 в год в зависимости от опыта и часов полета. Джозетт утверждает, что ей удается эффективно выстраивать свой график, чтобы максимизировать доход, не нарушая правил.

Несмотря на впечатляющие цифры, не все комментаторы увидели только плюсы. Некоторые бывшие и действующие сотрудники отрасли напомнили, что полеты на 150 часов — это не просто смены, а изнурительный труд, включающий ночные перелеты, смену часовых поясов, эмоциональное выгорание и длительное отсутствие дома. Другие вспоминали, как в начале карьеры едва сводили концы с концами, подрабатывая на второй работе.

"Моя сестра тоже работает в Southwest и зарабатывает столько же. Вы заслуживаете каждую копейку — но это точно не работа для всех", — написал один из пользователей.

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