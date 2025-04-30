Сотрудница круизного лайнера рассказала о странной игре, которую проводят на праздники

Люси Саузертон из Великобритании, 10 лет проработавшая на лайнерах Disney, раскрыла забавные подробности детской игры под названием "Пеленочный забег Джека-Джека", которая вызывает бурю эмоций у родителей.

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Об этом блогер и бывшая массажистка рассказала в одном из своих видео в YouTube.

Сотрудница компании Disney Cruise Line Люси Саузертон поделилась забавными и немного странными воспоминаниями о детских развлечениях на борту лайнеров. На своем YouTube-канале Cruising as Crew, где у нее почти 90 тысяч подписчиков, она рассказала о курьезной традиции под названием "Пеленочный забег Джека-Джека". Это игра из мультфильма "Суперсемейка".

Необычную гонку устраивают как часть праздничной программы для самых маленьких пассажиров в рамках туристического пакета с Микки Маусом. Малыши в подгузниках соревнуются в ползании по ковру к финишной черте, пока восторженные родители кричат в попытках "заманить" своего ребенка первыми к финишу.

По словам Саузертон, несмотря на кажущуюся безобидность, забег вызывает настоящую бурю эмоций.

"Однажды ребенок сделал свои первые шаги прямо во время гонки — вся комната взорвалась от восторга, но его все равно дисквалифицировали. Он больше не ползун!" — рассказала она.

По словам Саузертон, несмотря на кажущуюся безобидность, забег вызывает настоящую бурю эмоций Фото: YouTube

Саузертон добавила, что главная конкуренция наблюдается не между детьми, а между родителями, которые сражаются друг с другом с помощью хитростей. Один из родителей подталкивает малыша в начале забега, а другой — на финише — строит рожицы, машет игрушками или выкрикивает имя ребенка, чтобы мотивировать его быстрее ползти.

"Это действительно уморительно. Но, честно говоря, иногда кажется, что это больше спортивное состязание среди родителей, чем игра для малышей", — пошутила Саузертон.

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