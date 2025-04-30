Співробітниця круїзного лайнера розповіла про дивну гру, яку проводять на свята

Люсі Саузертон із Великої Британії, яка 10 років пропрацювала на лайнерах Disney, розкрила кумедні подробиці дитячої гри під назвою "Пелюшковий забіг Джека-Джека", яка викликає бурю емоцій у батьків.

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Про це блогерка і колишня масажистка розповіла в одному зі своїх відео в YouTube.

Співробітниця компанії Disney Cruise Line Люсі Саузертон поділилася кумедними і трохи дивними спогадами про дитячі розваги на борту лайнерів. На своєму YouTube-каналі Cruising as Crew, де у неї майже 90 тисяч підписників, вона розповіла про курйозну традицію під назвою "Пелюшковий забіг Джека-Джека". Це гра з мультфільму "Суперсімейка".

Незвичайні перегони влаштовують як частину святкової програми для наймолодших пасажирів у рамках туристичного пакета з Міккі Маусом. Малюки в підгузках змагаються в повзанні килимом до фінішної межі, поки захоплені батьки кричать у спробах "заманити" свою дитину першими до фінішу.

За словами Саузертон, незважаючи на гадану нешкідливість, забіг викликає справжню бурю емоцій.

"Одного разу дитина зробила свої перші кроки просто під час перегонів — уся кімната вибухнула від захвату, але її все одно дискваліфікували. Він більше не повзун!" — розповіла вона.

За словами Саузертон, незважаючи на гадану нешкідливість, забіг викликає справжню бурю емоцій Фото: YouTube

Саузертон додала, що головна конкуренція спостерігається не між дітьми, а між батьками, які борються один з одним за допомогою хитрощів. Один із батьків підштовхує малюка на початку забігу, а інший — на фініші — корчить пики, махає іграшками або вигукує ім'я дитини, щоб мотивувати її швидше повзти.

"Це справді кумедно. Але, чесно кажучи, іноді здається, що це більше спортивне змагання серед батьків, ніж гра для малюків", — пожартувала Саузертон.

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