Стюардеса була шокована видом із вікна свого готелю: що ховалося за шторою (відео)

Стюардеса Анджела Рут Стронг зі штату Айдахо (США) очікувала побачити приголомшливий міський краєвид із вікна свого готельного номера, але замість цього виявила за шторою білу стіну.

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Про це бортпровідниця розповіла в одному зі своїх відео в Instagram.

Анджела Рут Стронг з Айдахо очікувала побачити захопливий краєвид із вікна свого готельного номера, але реальність "перевершила всі очікування", тільки не в кращий бік.

Коли жінка та її колеги прибули до готелю, над нею пожартували, що її номер на верхньому поверсі буде "пентхаусом" із найкращим краєвидом. Однак, коли вона відкрила штору, за нею виявилася не панорама міста, а просто гладка біла стіна.

Своє розчарування Анджела зняла на відео й опублікувала в соцмережах, де ролик набрав понад мільйони переглядів і викликав хвилю жартів у коментарях.

"Спочатку я подумала, що це просто красиве фото на шторі", — розповіла вона.

Анджела Рут Стронг з Айдахо очікувала побачити захопливий краєвид із вікна свого готельного номера Фото: Jam Press

Попри несподіванку, Анджела сприйняла ситуацію з гумором, зазначивши, що зазвичай готелі намагаються забезпечити екіпажу номери з хорошими умовами: раніше їй навіть діставалися люкси з балконами й камінами.

Під постом користувачі активно ділилися своїми реакціями: одні жартували, що за "краєвид" потрібно доплатити, інші припускали, що це зроблено, щоб уникнути почуття клаустрофобії.

Анджела зазначила, що цього разу вирішила просто посміятися над ситуацією.

"Працюючи бортпровідником, я за проживання не плачу, тож щоразу — це свого роду сюрприз", — додала американка.

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