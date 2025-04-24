Начальниця "виховала" співробітницю, видавши мішок монет як зарплату (фото)

Після звільнення 19-річна Лю з Тайваню отримала весь розрахунок монетами. Роботодавець назвала це "вихованням" за її поведінку, але громадськість визнала такі дії неетичними.

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Про це пише SCMP.

На Тайвані розгорівся скандал після того, як 19-річна колишня співробітниця магазину напоїв отримала свою останню зарплату, майже 7000 нових тайванських доларів (близько 215 доларів США), виключно у вигляді монет. Роботодавець вручила дівчині пакет із грошима різних номіналів, заявивши, що це було "виховним заходом" за її поведінку.

За словами дівчини на прізвище Лю з міста Тайнань, розмін складався з монет номіналом 1, 5 і 10 нових тайванських доларів. Щоб внести суму на рахунок, їй довелося витратити близько години. Ба більше, дівчина виявила недостачу в 20 доларів, а у відповідь почула від роботодавця жарт: "Тут жебрачка, дайте їй 20 доларів".

Роботодавець вручила дівчині пакет із грошима різних номіналів Фото: YouTube/TVBS NEWS

Власниця магазину пояснила, що це було покарання за "неповажну поведінку" та відсутність на роботі без попередження. Вона стверджує, що ексспівробітниця брала аванс, працювала менше ніж місяць та ігнорувала правила внутрішньої комунікації. Жінка також заявила, що була готова обміняти монети на банкноти, якби Лю вибачилася — але та відмовилася.

Інцидент викликав хвилю обурення в соцмережах Тайваню. Місцеві жителі визнали дії начальниці принизливими та неетичними, навіть попри те, що формального порушення трудового законодавства не відбулося.

Представник трудового бюро Тайнаня підтвердив: "Зарплату виплачено повністю і без затримок, але такий підхід — кричуще неетичний".

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