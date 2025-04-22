Чоловік випадково став мільйонером і закопав свій скарб у дворі (фото)

Житель Мічигану (США) виграв 1 мільйон доларів у лотерею після того, як касир помилково видав йому не той білет. Щоб зберегти виграш, чоловік закопав його в банці у дворі.

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Про це пише UPI.

Житель округу Ван-Бюрен, штат Мічиган (США), став володарем лотерейного призу в 1 мільйон доларів завдяки випадковій помилці касира.

45-річний чоловік розповів представникам лотереї штату, що зайшов на заправку Speedway у місті Пау-Пау, щоб купити конкретний білет, але касир помилково видав йому інший — Major Cashword.

"Я іноді купую такі квитки, але цього разу хотів зовсім інший. Касир запропонувала замінити, але я вирішив залишити цей, — розповів він. — Як виявилося, це було найкраще рішення в моєму житті".

Удача проявила себе вже наступного ранку. Коли дружина чоловіка відсканувала білет через мобільний додаток, на екрані висвітився виграш в один мільйон доларів.

"Я буквально не міг дихати. Подумав, що це розіграш", — зізнався переможець.

Продавець переплутав квитки Фото: Michigan Lottery

Побоюючись за збереження квитка, американець вдався до оригінального способу зберігання: поклав його в банку і закопав у дворі.

Виграш чоловік планує витратити з розумом — виплатити іпотеку, закрити рахунки й створити пенсійний фонд.

"Тепер у нас є фінансова подушка, і я можу почуватися спокійніше", — додав він.

Раніше Фокус повідомляв, що безробітний чоловік став мільйонером після віщого сну. Житель округу Юніон, Нью-Джерсі (США), виявився володарем джекпоту в розмірі 1,5 мільйона доларів після того, як приємне сновидіння підштовхнуло його купити лотерейний квиток.

Також стало відомо, що мільйонер розповів, як думають і діють успішні люди. Фінансова грамотність для Раміта Сеті починається не з таблиць і обмежень, а з розуміння того, як насправді працюють гроші. Він говорить про звички, які допомогли йому самому вибудувати шлях до добробуту.