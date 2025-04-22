Мужчина случайно стал миллионером и закопал свое сокровище во дворе (фото)

Житель Мичигана (США) выиграл 1 миллион долларов в лотерею после того, как кассир по ошибке выдал ему не тот билет. Чтобы сохранить выигрыш, мужчина закопал его в банке во дворе.

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Об этом пишет UPI.

Житель округа Ван-Бюрен, штат Мичиган (США), стал обладателем лотерейного приза в 1 миллион долларов благодаря случайной ошибке кассира.

45-летний мужчина рассказал представителям лотереи штата, что зашел на заправку Speedway в городе Пау-Пау, чтобы купить конкретный билет, но кассир по ошибке выдал ему другой — Major Cashword.

"Я иногда покупаю такие билеты, но в этот раз хотел совсем другой. Кассир предложила заменить, но я решил оставить этот, — рассказал он. — Как оказалось, это было лучшее решение в моей жизни".

Удача проявила себя уже на следующее утро. Когда жена мужчины отсканировала билет через мобильное приложение, на экране высветился выигрыш в один миллион долларов.

"Я буквально не мог дышать. Подумал, что это розыгрыш", — признался победитель.

Продавец перепутал билеты Фото: Michigan Lottery

Опасаясь за сохранность билета, американец прибегнул к оригинальному способу хранения: положил его в банку и закопал во дворе.

Выигрыш мужчина планирует потратить с умом — выплатить ипотеку, закрыть счета и создать пенсионный фонд.

"Теперь у нас есть финансовая подушка, и я могу чувствовать себя спокойнее", — добавил он.

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