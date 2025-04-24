Начальница "воспитала" сотрудницу, выдав мешок мелочи в качестве зарплаты (фото)

После увольнения 19-летняя Лю из Тайваня получила весь расчет монетами. Работодатель назвала это "воспитанием" за ее поведение, но общественность сочла такие действия неэтичными.

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Об этом пишет SCMP.

На Тайване разгорелся скандал после того, как 19-летняя бывшая сотрудница магазина напитков получила свою последнюю зарплату, почти 7000 новых тайваньских долларов (около 215 долларов США), исключительно в виде монет. Работодатель вручила девушке пакет с деньгами разных номиналов, заявив, что это было "воспитательной мерой" за ее поведение.

По словам девушки по фамилии Лю из города Тайнань, размен состоял из монет номиналом 1, 5 и 10 новых тайваньских долларов. Чтобы внести сумму на счет, ей пришлось потратить около часа. Более того, девушка обнаружила недостачу в 20 долларов, а в ответ услышала от работодателя шутку: "Тут нищенка, дайте ей 20 долларов".

Работодатель вручила девушке пакет с деньгами разных номиналов Фото: YouTube/TVBS NEWS

Владелица магазина объяснила, что это было наказание за "неуважительное поведение" и отсутствие на работе без предупреждения. Она утверждает, что экс-сотрудница брала аванс, работала менее месяца и игнорировала правила внутренней коммуникации. Женщина также заявила, что была готова обменять монеты на банкноты, если бы Лю извинилась — но та отказалась.

Инцидент вызвал волну возмущения в соцсетях Тайваня. Местные жители сочли действия начальницы унизительными и неэтичными, даже несмотря на то, что формального нарушения трудового законодательства не произошло.

Представитель трудового бюро Тайнаня подтвердил: "Зарплата выплачена полностью и без задержек, но такой подход — вопиюще неэтичный".

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