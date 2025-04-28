Стюардесса была шокирована видом из окна своего отеля: что скрывалось за шторой (видео)

Стюардесса Анджела Рут Стронг из штата Айдахо (США) ожидала увидеть потрясающий городской пейзаж из окна своего гостиничного номера, но вместо этого обнаружила за шторой белую стену.

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Об этом бортпроводница рассказала в одном из своих видео в Instagram.

Анджела Рут Стронг из Айдахо ожидала увидеть захватывающий вид из окна своего гостиничного номера, но реальность "превзошла все ожидания", только не в лучшую сторону.

Когда женщина и ее коллеги прибыли в отель, над ней подшутили, что ее номер на верхнем этаже будет "пентхаусом" с лучшим видом. Однако, когда она открыла штору, за ней оказалась не панорама города, а просто гладкая белая стена.

Свое разочарование Анджела сняла на видео и опубликовала в соцсетях, где ролик набрал более миллионы просмотров и вызвал волну шуток в комментариях.

"Сначала я подумала, что это просто красивое фото на шторе", — рассказала она.

Анджела Рут Стронг из Айдахо ожидала увидеть захватывающий вид из окна своего гостиничного номера Фото: Jam Press

Несмотря на неожиданность, Анджела восприняла ситуацию с юмором, отметив, что обычно отели стараются обеспечить экипажу номера с хорошими условиями: раньше ей даже доставались люксы с балконами и каминами.

Под постом пользователи активно делились своими реакциями: одни шутили, что за "вид" нужно доплатить, другие предполагали, что это сделано, чтобы избежать чувства клаустрофобии.

Анджела отметила, что на этот раз решила просто посмеяться над ситуацией.

"Работая бортпроводником, я за проживание не плачу, так что каждый раз — это своего рода сюрприз", — добавила американка.

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