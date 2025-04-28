Останній зі свого племені: "найсамотніша людина у світі" провела 26 років у лісі

Історія "Людини з ями", останнього представника зниклого племені в Амазонії, вразила світ. Чоловік прожив 26 років сам, полюючи, вирощуючи кукурудзу і ховаючись від людей.

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Про цю історію згадує Lad Bible.

У глибині бразильських тропічних лісів Амазонки майже три десятиліття жив чоловік, якого називали "Останнім зі свого племені" і "Людиною з ями". Чоловік провів 26 років на цілковитій самоті, не вимовивши жодного слова іншим людям і уникаючи будь-яких контактів із зовнішнім світом.

Залишившись єдиним, хто вижив після різанини, що знищила його плем'я в 1980-х-1990-х роках, чоловік пристосувався до життя на самоті: він полював на птахів, мавп і свиней, майстрував знаряддя праці, вирощував кукурудзу і папаю навколо своєї хатини з пальмового листя. Особливістю його мисливської практики були глибокі ями-пастки, деякі з яких, на думку дослідників, могли мати духовне значення.

Ями, які чоловік використовував як пастки Фото: YouTube

Уперше про його існування стало відомо 1996 року, коли влада помітила сліди присутності людини на віддаленій території Танару в штаті Рондонія. Попри спроби встановити контакт, чоловік уникав людей, тікаючи при їхньому наближенні. Влада залишала йому припаси, але він залишався недосяжним.

У 2018 році бразильському агентству у справах корінних народів (Funai) вдалося таємно зняти кадри, де його зображено напівголим, із саморобною сокирою в руках. Це було одне з останніх відомих свідчень його життя.

У серпні 2022 року тіло чоловіка було знайдено в гамаку біля його укриття Фото: YouTube

У серпні 2022 року тіло чоловіка було знайдено в гамаку біля його укриття. Він помер природною смертю, так і не вступивши в контакт із зовнішнім світом. Його історія стала символом неймовірної сили духу, інстинкту виживання і трагічної втрати цілої культури.

"Навіть втративши все, включно зі своїм народом і культурними традиціями, він довів, що можна вижити на самоті, не покладаючись на суспільство", — зазначив Альтаїр Альгайєр, координатор Funai.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловіка "утримували" 15 багатих жінок. Японець Такуя Ікома став відомий завдяки незвичайній кар'єрі. Чоловік заробляв до 1 мільйона єн на місяць, надаючи емоційну та побутову підтримку п'ятнадцяти багатим жінкам одночасно.

Також стало відомо, що чоловік під час прогулянки знайшов майже 1500 стародавніх монет. У Румунії Бебе Манжак з металошукачем виявив майже 1500 срібних динаріїв, які були заховані в землі близько 1700 років тому.