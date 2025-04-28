Последний из своего племени: "самый одинокий человек в мире" провел 26 лет в лесу

История "Человека из ямы", последнего представителя исчезнувшего племени в Амазонии, потрясла мир. Мужчина прожил 26 лет один, охотясь, выращивая кукурузу и скрываясь от людей.

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Об этом истории вспоминает Lad Bible.

В глубине бразильских тропических лесов Амазонки почти три десятилетия жил человек, которого называли "Последним из своего племени" и "Человеком из ямы". Мужчина провел 26 лет в полном одиночестве, не произнеся ни единого слова другим людям и избегая любых контактов с внешним миром.

Оставшись единственным выжившим после резни, уничтожившей его племя в 1980-х–1990-х годах, мужчина приспособился к жизни в одиночестве: он охотился на птиц, обезьян и свиней, мастерил орудия труда, выращивал кукурузу и папайю вокруг своей хижины из пальмовых листьев. Особенностью его охотничьей практики были глубокие ямы-ловушки, некоторые из которых, по мнению исследователей, могли иметь духовное значение.

Ямы, которые мужчина использовал в качестве ловушек Фото: YouTube

Впервые о его существовании стало известно в 1996 году, когда власти заметили следы присутствия человека на удаленной территории Танару в штате Рондония. Несмотря на попытки установить контакт, мужчина избегал людей, убегая при их приближении. Власти оставляли ему припасы, но он оставался недосягаемым.

В 2018 году бразильскому агентству по делам коренных народов (Funai) удалось тайно снять кадры, где он запечатлен полуголым, с самодельным топором в руках. Это было одно из последних известных свидетельств его жизни.

В августе 2022 года тело мужчины было найдено в гамаке возле его укрытия Фото: YouTube

В августе 2022 года тело мужчины было найдено в гамаке возле его укрытия. Он умер естественной смертью, так и не вступив в контакт с внешним миром. Его история стала символом невероятной силы духа, инстинкта выживания и трагической утраты целой культуры.

"Даже потеряв все, включая свой народ и культурные традиции, он доказал, что можно выжить в одиночестве, не полагаясь на общество", — отметил Альтаир Альгайер, координатор Funai.

Ранее Фокус сообщал, что мужчину "содержали" 15 богатых женщин. Японец Такуя Икома стал известен благодаря необычной карьере. Мужчина зарабатывал до 1 миллиона иен в месяц, оказывая эмоциональную и бытовую поддержку пятнадцати богатым женщинам одновременно.

Также стало известно, что мужчина во время прогулки нашел почти 1500 древних монет. В Румынии Бебе Манжак с металлоискателем обнаружил почти 1500 серебряных динариев, которые были спрятаны в земле около 1700 лет назад.