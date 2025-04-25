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МирФан

"Задрожали руки": мужчина во время прогулки нашел почти 1500 древних монет (фото)

Мужчина нашел монеты, древнеримские монеты, 1500 древних монет, находка, клад, сокровище, металлоискатель, крупный клад, серебряные динарии
Фото: Jam Press | Монеты пролежали в земле почти 1700 лет

В Румынии мужчина с металлоискателем обнаружил почти 1500 древнеримских серебряных монет, которые были спрятаны в земле около 1700 лет назад.

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Об этом пишет What's The Jam.

Житель Румынии Бебе Манжак случайно наткнулся на один из крупнейших кладов римских монет, обнаруженных в стране за последние годы. Прогуливаясь с металлоискателем по холмам в окрестностях деревни Летца Веке, недалеко от границы с Болгарией, он нашел более 1400 серебряных динариев, пролежавших в земле почти 1700 лет.

Мужчина нашел монеты, древнеримские монеты, 1500 древних монет, находка, клад, сокровище, металлоискатель, крупный клад, серебряные динарии Fullscreen
Бебе Манжак случайно наткнулся на один из крупнейших кладов римских монет
Фото: Jam Press

Манжак рассказал, что выбрал это место из-за его необычной атмосферы и мягкой почвы. На первый взгляд обычный холм скрывал под собой целое сокровище: в ходе раскопок он обнаружил не только древние монеты, но и керамические фрагменты от сосуда, в котором, вероятно, хранились деньги.

"Когда я увидел первые монеты, у меня задрожали руки. Их было так много, что я не мог поверить своим глазам", — рассказал Бебе в интервью местным СМИ.

Всего ему удалось извлечь 1469 серебряных монет, среди которых — экземпляры с изображением императора Траяна и других римских символов.

Мужчина нашел монеты, древнеримские монеты, 1500 древних монет, находка, клад, сокровище, металлоискатель, крупный клад, серебряные динарии Fullscreen
Всего мужчине удалось извлечь 1469 серебряных монет
Фото: Jam Press

Согласно законодательству Румынии, гражданин, нашедший исторически значимый артефакт, обязан передать его властям в течение 72 часов. За свою находку Бебе может рассчитывать на вознаграждение — до 45% от оценочной стоимости сокровища. Он успел передать монеты в мэрию сразу после пасхальных праздников, уложившись в установленный срок.

Теперь найденное место будет объявлено археологическим памятником, а специалисты проведут раскопки и исследования. Монеты переданы в управление культуры и, по предварительным данным, в будущем пополнят коллекцию Музея уезда Теохари Антонеску в городе Джурджу.

Эксперты пока не оценили точную стоимость находки, однако, по предварительным оценкам, она может составлять значительную сумму.

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