"Задрожали руки": мужчина во время прогулки нашел почти 1500 древних монет (фото)

В Румынии мужчина с металлоискателем обнаружил почти 1500 древнеримских серебряных монет, которые были спрятаны в земле около 1700 лет назад.

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Об этом пишет What's The Jam.

Житель Румынии Бебе Манжак случайно наткнулся на один из крупнейших кладов римских монет, обнаруженных в стране за последние годы. Прогуливаясь с металлоискателем по холмам в окрестностях деревни Летца Веке, недалеко от границы с Болгарией, он нашел более 1400 серебряных динариев, пролежавших в земле почти 1700 лет.

Бебе Манжак случайно наткнулся на один из крупнейших кладов римских монет Фото: Jam Press

Манжак рассказал, что выбрал это место из-за его необычной атмосферы и мягкой почвы. На первый взгляд обычный холм скрывал под собой целое сокровище: в ходе раскопок он обнаружил не только древние монеты, но и керамические фрагменты от сосуда, в котором, вероятно, хранились деньги.

"Когда я увидел первые монеты, у меня задрожали руки. Их было так много, что я не мог поверить своим глазам", — рассказал Бебе в интервью местным СМИ.

Всего ему удалось извлечь 1469 серебряных монет, среди которых — экземпляры с изображением императора Траяна и других римских символов.

Всего мужчине удалось извлечь 1469 серебряных монет Фото: Jam Press

Согласно законодательству Румынии, гражданин, нашедший исторически значимый артефакт, обязан передать его властям в течение 72 часов. За свою находку Бебе может рассчитывать на вознаграждение — до 45% от оценочной стоимости сокровища. Он успел передать монеты в мэрию сразу после пасхальных праздников, уложившись в установленный срок.

Теперь найденное место будет объявлено археологическим памятником, а специалисты проведут раскопки и исследования. Монеты переданы в управление культуры и, по предварительным данным, в будущем пополнят коллекцию Музея уезда Теохари Антонеску в городе Джурджу.

Эксперты пока не оценили точную стоимость находки, однако, по предварительным оценкам, она может составлять значительную сумму.

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