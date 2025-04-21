Редкие кадры: дайвер показал, как выглядит древний город-призрак на дне озера (видео)

На дне китайского озера Цяньдао был обнаружен древний город Шичэн, который удивительным образом сохранился под водой спустя более 60 лет после затопления. Дайвер опубликовал редкие кадры погружения, показав нетронутую архитектуру.

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Затопленный в 1959 году в результате создания гидроэлектростанции на реке Синьань, древний город Шичэн ушел под воду вместе с долиной у подножия горы У Ши. Однако благодаря особенностям местной пресной воды, лишенной солей и разрушительных микроорганизмов, архитектура практически не пострадала. Многие здания, резные ворота и древние иероглифы сохранились в почти нетронутом виде.

Автор видео, опубликованного на YouTube-канале CWDiving, сообщил, что ему удалось совершить несколько глубоководных погружений для изучения руин. На кадрах можно увидеть десятки украшенных арок, колонн и фасадов, уцелевших под водой. Некоторые из них до сих пор демонстрируют изящную резьбу с изображениями мифических существ: драконов, фениксов, львов.

На кадрах можно увидеть десятки украшенных арок, колонн и фасадов, уцелевших под водой Фото: YouTube

Издание отмечает, что город был основан около 1 400 лет назад, в период правления династии Тан, и позже стал важным административным и культурным центром. По данным BBC, стены и сооружения, обнаруженные под водой, датируются поздними периодами династии Мин и династии Цин — последней императорской династии Китая.

Шичэн был "заново открыт" в 2001 году, но доступ к нему строго ограничен. Туризм в этом регионе разрешен лишь опытным дайверам с навыками ночных и исследовательских погружений. С 2017 года постепенно начались экскурсии и составление подводных карт города, однако большая его часть по-прежнему остается загадкой.

Город был основан около 1 400 лет назад, в период правления династии Тан Фото: YouTube

На данный момент исследователи зафиксировали не менее 265 каменных арок, каждая из которых уникальна по стилю и исполнению. Судя по всему, город в свое время был выдающимся образцом китайской каменной архитектуры, а его утеря стала культурной трагедией — хотя и породила загадку, которую только сейчас начинают изучать всерьез.

Пользователи в комментариях к видео не скрывали эмоций. Один написал: "Просто удивительно, как мы можем увидеть, как все выглядело тогда, 1400 лет назад. Эти здания словно говорят с нами сквозь воду и время". Другой добавил: "Размеры каменной резьбы ошеломляют. Это архитектурное чудо… жаль, что его пришлось затопить".

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