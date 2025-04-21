Принадлежала миллиардеру: мужчина обнаружил заброшенную виллу с золотыми люстрами (видео)

28-летний британец Лукка Венутерс исследовал один из самых загадочных объектов в Японии. В заброшенных особняках бывшего магната Генширо Кавамото до сих пор хранятся артефакты на миллионы фунтов стерлингов.

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Об этом городской исследователь рассказал в одном из своих видео на YouTube.

28-летний британский исследователь Лукка Венутерс отправился в Японию ради уникального приключения и оказался в настоящем дворце из фильмов о Джеймсе Бонде. Проникнув в один из заброшенных особняков скандально известного миллиардера Генширо Кавамото, он обнаружил невероятное богатство: люстры из чистого золота, мраморные залы, позолоченную мебель, чучело тигра стоимостью 50 000 фунтов стерлингов и даже два классических Rolls Royce, пылящихся в гараже.

Венутерс, родом из Манчестера, рассказал, что был потрясен масштабами роскоши, оставленной гнить десятилетиями.

"Такое ощущение, будто хозяин просто встал и ушел, забыв о миллионах", — удивляется он.

"Тигровыми" особняки прозвали из-за упомянутого чучела, найденного в самом большом, четырехэтажном доме. Все здание, по словам исследователя, было выложено мрамором. Второй особняк, трехэтажный, поражал видом на океан, а третий (самым маленький по размеру) скрывал в гараже Rolls-Royce.

Венутерс рассказал, что был потрясен масштабами роскоши Фото: YouTube

По словам британца, эти дома когда-то принадлежали Генширо Кавамото — магнату, построившему свою империю в 60–80-х годах, но позже осужденному за финансовые махинации и уклонение от налогов. В 2018 году он был приговорен к четырем годам тюрьмы и крупному штрафу, а в 2023-м скончался. После этого его роскошные виллы остались без хозяина и начали разрушаться.

Лукка признался, что был шокирован заброшенными домами.

"В Японии редко увидишь, чтобы такое богатство оставалось без присмотра. Возможно, это месть или наказание", — отметил он.

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