Ждала 25 лет: женщина купила заброшенное здание, чтобы превратить его в "вечный дом"

Даниэль Раффилд из Корнуолла (Великобритания) исполнила мечту, которую вынашивала 25 лет. Женщина купила заброшенный прибрежный дом, за которым наблюдала с юности, и теперь планирует превратить его в семейное гнездо.

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Об этом британка рассказала в одном из своих видео в TikTok.

Ролик о дизайнере из Англии, которая исполнила давнюю мечту и купила заброшенный прибрежный дом, стало вирусным в TikTok, собрав более 800 тысяч просмотров.

44-летняя Даниэль Раффилд рассказала о доме, которым была очарована еще с молодости.

"25 лет наблюдаю за этим домом, мечтаю стать его владелицей", — говорится в подписи к ролику.

Показывая дом с башней на фоне зеленых холмов и моря, Раффилд отметила, как часто проходила мимо и не могла забыть его "магию и очарование". Здание долгое время находилось в запустении, но сохраняло особую атмосферу, которая притягивала ее снова и снова.

Случайное письмо от агента по недвижимости стало поворотным моментом. После двух просмотров и участия в аукционе Раффилд и ее партнер стали новыми владельцами дома. Но с покупкой пришли и трудности: здание оказалось в плачевном состоянии и требует капитального ремонта из-за серьезных структурных повреждений, включая проблему под названием mundic block — разрушение бетона, характерное для старых построек в регионе.

Несмотря на это, пара полна решимости восстановить дом и превратить его в уютное семейное гнездо. Раффилд рассказала, что мечтает о доме, в котором будет 7 комнат.

Это уже второй проект по реконструкции для Раффилд. Ее предыдущий — реставрация коттеджа, внесенного в список охраняемых зданий, — стал частью телешоу Grand Designs в 2016 году. Сейчас она работает над новым зданием вместе со своим партнером Дэниелом Уиттером, чтобы создать "вечный дом" для своей семьи.

Ранее Фокус сообщал, что пара продала почти все имущество, чтобы жить на круизных лайнерах. Супруги нашли способ жить мечтой и при этом экономить. Моника и Джорелл продали почти все имущество и перебрались на круизный лайнер, утверждая, что морские путешествия обходятся им дешевле, чем жизнь на суше.

Также стало известно, что женщина купила свой первый дом и нашла тайник на заднем дворе. Новые владельцы заметили нечто, что скрывали под настилом в саду более 25 лет. Находка удивила и вызвала бурную реакцию в соцсетях.