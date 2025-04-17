Чекала 25 років: жінка купила занедбану будівлю, щоб перетворити її на "вічний дім"

Даніель Раффілд із Корнуолла (Велика Британія) здійснила мрію, яку виношувала 25 років. Жінка купила занедбаний прибережний будинок, за яким спостерігала з юності, і тепер планує перетворити його на сімейне гніздо.

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Про це британка розповіла в одному зі своїх відео в TikTok.

Ролик про дизайнерку з Англії, яка здійснила давню мрію і купила занедбаний прибережний будинок, став вірусним у TikTok, зібравши понад 800 тисяч переглядів.

44-річна Даніель Раффілд розповіла про будинок, яким була зачарована ще з молодості.

"25 років спостерігаю за цим будинком, мрію стати його власницею", — йдеться у підписі до ролика.

Показуючи будинок з вежею на тлі зелених пагорбів і моря, Раффілд зазначила, як часто проходила повз нього і не могла забути його "магію і чарівність". Будівля тривалий час перебувала в запустінні, але зберігала особливу атмосферу, яка притягувала її знову і знову.

Випадковий лист від агента з нерухомості став поворотним моментом. Після двох переглядів і участі в аукціоні Раффілд та її партнер стали новими власниками будинку. Але з покупкою прийшли та труднощі: будівля опинилася в жалюгідному стані й потребує капітального ремонту через серйозні структурні ушкодження, включно з проблемою під назвою mundic block — руйнуванням бетону, характерним для старих будівель у регіоні.

Попри це, пара сповнена рішучості відновити будинок і перетворити його на затишне сімейне гніздо. Британка розповіла, що мріє про будинок, у якому буде 7 кімнат.

Це вже другий проєкт з реконструкції для Раффілд. Її попередній — реставрація котеджу, внесеного до списку охоронюваних будівель, — став частиною телешоу Grand Designs у 2016 році. Зараз вона працює над новою будівлею разом зі своїм партнером Деніелом Віттером, щоб створити "вічний дім" для своєї родини.

Раніше Фокус повідомляв, що пара продала майже все майно, щоб жити на круїзних лайнерах. Подружжя знайшло спосіб жити мрією і при цьому економити. Моніка і Джорелл продали майже все майно і перебралися на круїзний лайнер, стверджуючи, що морські подорожі обходяться їм дешевше, ніж життя на суші.

Також стало відомо, що жінка купила свій перший будинок і знайшла схованку на задньому дворі. Нові власники помітили щось, що приховували під настилом у саду понад 25 років. Знахідка здивувала і викликала бурхливу реакцію в соцмережах.