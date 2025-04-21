Належала мільярдеру: чоловік найшов занедбану віллу із золотими люстрами (відео)

28-річний британець Лукка Венутерс досліджував один із найзагадковіших об'єктів у Японії. У покинутих особняках колишнього магната Генширо Кавамото досі зберігаються артефакти на мільйони фунтів стерлінгів.

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Про це міський дослідник розповів в одному зі своїх відео на YouTube.

28-річний британський дослідник Лукка Венутерс вирушив до Японії заради унікальної пригоди й опинився у справжньому палаці з фільмів про Джеймса Бонда. Проникнувши в один із покинутих особняків скандально відомого мільярдера Генширо Кавамото, він виявив неймовірне багатство: люстри з чистого золота, мармурові зали, позолочені меблі, опудало тигра вартістю 50 000 фунтів стерлінгів і навіть два класичні Rolls Royce, які припадають пилом у гаражі.

Венутерс, родом із Манчестера, розповів, що був вражений масштабами розкоші, залишеної гнити десятиліттями.

"Таке відчуття, ніби господар просто встав і пішов, забувши про мільйони", — дивується він.

"Тигровими" особняки прозвали через згадане опудало, знайдене в найбільшому, чотириповерховому будинку. Уся будівля, за словами дослідника, була викладена мармуром. Другий особняк, триповерховий, вражав видом на океан, а третій (найменший за розміром) приховував у гаражі Rolls-Royce.

Венутерс розповів, що був приголомшений масштабами розкоші Фото: YouTube

За словами британця, ці будинки колись належали Генширо Кавамото — магнату, який побудував свою імперію в 60-80-х роках, але пізніше був засуджений за фінансові махінації та ухилення від податків. У 2018 році його засудили до чотирьох років в'язниці і великого штрафу, а 2023-го він помер. Після цього його розкішні вілли залишилися без господаря і почали руйнуватися.

Лукка зізнався, що був шокований покинутими будинками.

"В Японії рідко побачиш, щоб таке багатство залишалося без нагляду. Можливо, це помста або покарання", — зазначив він.

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