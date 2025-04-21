Рідкісні кадри: дайвер показав, який вигляд має стародавнє місто-привид на дні озера (відео)

На дні китайського озера Цяньдао було виявлено стародавнє місто Шичен, яке дивовижним чином збереглося під водою через понад 60 років після затоплення. Дайвер опублікував рідкісні кадри занурення, показавши незайману архітектуру.

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Підводний археолог викликав хвилю захоплення в мережі, опублікувавши унікальні кадри з глибини 40 метрів, прямо з дна озера Цяньдао в східному Китаї. Про цю історію згадує Lad Bible.

Затоплене 1959 року внаслідок створення гідроелектростанції на річці Сіньань, стародавнє місто Шичен пішло під воду разом із долиною біля підніжжя гори У Ши. Однак завдяки особливостям місцевої прісної води, позбавленої солей і руйнівних мікроорганізмів, архітектура практично не постраждала. Багато будівель, різьблені ворота і стародавні ієрогліфи збереглися в майже незайманому вигляді.

Автор відео, опублікованого на YouTube-каналі CWDiving, повідомив, що йому вдалося здійснити кілька глибоководних занурень для вивчення руїн. На кадрах можна побачити десятки прикрашених арок, колон і фасадів, що вціліли під водою. Деякі з них досі демонструють витончене різьблення із зображеннями міфічних істот: драконів, феніксів, левів.

На кадрах можна побачити десятки прикрашених арок, колон і фасадів, що вціліли під водою Фото: YouTube

Видання зазначає, що місто було засноване близько 1 400 років тому, у період правління династії Тан, і пізніше стало важливим адміністративним і культурним центром. За даними BBC, стіни й споруди, виявлені під водою, датуються пізніми періодами династії Мін і династії Цин — останньої імператорської династії Китаю.

Шичен був "заново відкритий" у 2001 році, але доступ до нього суворо обмежений. Туризм у цьому регіоні дозволений лише досвідченим дайверам з навичками нічних і дослідницьких занурень. З 2017 року поступово почалися екскурсії та складання підводних карт міста, проте велика його частина, як і раніше, залишається загадкою.

Місто було засноване близько 1 400 років тому, в період правління династії Тан Фото: YouTube

Наразі дослідники зафіксували щонайменше 265 кам'яних арок, кожна з яких унікальна за стилем і виконанням. Судячи з усього, місто свого часу було видатним зразком китайської кам'яної архітектури, а його втрата стала культурною трагедією — хоча й породила загадку, яку тільки зараз починають вивчати серйозно.

Користувачі в коментарях до відео не приховували емоцій. Один написав: "Просто дивно, як ми можемо побачити, який вигляд все мало тоді, 1400 років тому. Ці будівлі немов розмовляють з нами крізь воду і час". Інший додав: "Розміри кам'яного різьблення приголомшують. Це архітектурне диво... шкода, що його довелося затопити".

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