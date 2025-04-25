"Затремтіли руки": чоловік під час прогулянки знайшов майже 1500 стародавніх монет (фото)

У Румунії чоловік із металошукачем виявив майже 1500 давньоримських срібних монет, які були заховані в землі близько 1700 років тому.

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Про це пише What's The Jam.

Житель Румунії Бебе Манжак випадково натрапив на один із найбільших скарбів римських монет, виявлених у країні за останні роки. Прогулюючись із металошукачем пагорбами на околицях села Летца Веке, недалеко від кордону з Болгарією, він знайшов понад 1400 срібних динаріїв, що пролежали в землі майже 1700 років.

Бебе Манжак випадково натрапив на один із найбільших скарбів римських монет Фото: Jam Press

Манжак розповів, що вибрав це місце через його незвичайну атмосферу і м'який ґрунт. На перший погляд, звичайний пагорб приховував під собою цілий скарб: під час розкопок він виявив не тільки стародавні монети, а й керамічні фрагменти від посудини, в якій, імовірно, зберігалися гроші.

"Коли я побачив перші монети, у мене затремтіли руки. Їх було так багато, що я не міг повірити своїм очам", — розповів Бебе в інтерв'ю місцевим ЗМІ.

Загалом йому вдалося витягти 1469 срібних монет, серед яких — екземпляри із зображенням імператора Траяна та інших римських символів.

Загалом чоловікові вдалося витягти 1469 срібних монет Фото: Jam Press

Згідно із законодавством Румунії, громадянин, який знайшов історично значущий артефакт, зобов'язаний передати його владі протягом 72 годин. За свою знахідку Бебе може розраховувати на винагороду — до 45% від оціночної вартості скарбу. Він встиг передати монети в мерію одразу після великодніх свят, вклавшись у встановлений термін.

Тепер знайдене місце буде оголошено археологічною пам'яткою, а фахівці проведуть розкопки й дослідження. Монети передані в управління культури і, за попередніми даними, в майбутньому поповнять колекцію Музею повіту Теохарі Антонеску в місті Джурджу.

Експерти поки що не оцінили точну вартість знахідки, однак, за попередніми оцінками, вона може становити значну суму.

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