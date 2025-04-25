"Затремтіли руки": чоловік під час прогулянки знайшов майже 1500 стародавніх монет (фото)
У Румунії чоловік із металошукачем виявив майже 1500 давньоримських срібних монет, які були заховані в землі близько 1700 років тому.
Про це пише What's The Jam.
Житель Румунії Бебе Манжак випадково натрапив на один із найбільших скарбів римських монет, виявлених у країні за останні роки. Прогулюючись із металошукачем пагорбами на околицях села Летца Веке, недалеко від кордону з Болгарією, він знайшов понад 1400 срібних динаріїв, що пролежали в землі майже 1700 років.
Манжак розповів, що вибрав це місце через його незвичайну атмосферу і м'який ґрунт. На перший погляд, звичайний пагорб приховував під собою цілий скарб: під час розкопок він виявив не тільки стародавні монети, а й керамічні фрагменти від посудини, в якій, імовірно, зберігалися гроші.
"Коли я побачив перші монети, у мене затремтіли руки. Їх було так багато, що я не міг повірити своїм очам", — розповів Бебе в інтерв'ю місцевим ЗМІ.
Загалом йому вдалося витягти 1469 срібних монет, серед яких — екземпляри із зображенням імператора Траяна та інших римських символів.
Згідно із законодавством Румунії, громадянин, який знайшов історично значущий артефакт, зобов'язаний передати його владі протягом 72 годин. За свою знахідку Бебе може розраховувати на винагороду — до 45% від оціночної вартості скарбу. Він встиг передати монети в мерію одразу після великодніх свят, вклавшись у встановлений термін.
Тепер знайдене місце буде оголошено археологічною пам'яткою, а фахівці проведуть розкопки й дослідження. Монети передані в управління культури і, за попередніми даними, в майбутньому поповнять колекцію Музею повіту Теохарі Антонеску в місті Джурджу.
Експерти поки що не оцінили точну вартість знахідки, однак, за попередніми оцінками, вона може становити значну суму.
Раніше Фокус повідомляв, що дайвер показав, який вигляд має стародавнє місто-привид на дні озера. Чоловік опублікував рідкісні кадри занурення, показавши незайману архітектуру.
Також стало відомо, що жінка купила свій перший будинок і знайшла схованку на задньому дворі. Нові власники помітили щось, що приховували під настилом у саду понад 25 років. Знахідка здивувала і викликала бурхливу реакцію в соцмережах.