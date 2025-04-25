Получал по $7000 в месяц: мужчину "содержали" 15 богатых женщин (фото)

Японец Такуя Икома стал известен благодаря необычной карьере. Мужчина зарабатывал до 1 миллиона иен в месяц, оказывая эмоциональную и бытовую поддержку пятнадцати богатым женщинам одновременно.

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Об этом пишет SCMP.

В Японии 31-летний Такуя Икома привлек к себе внимание общественности благодаря необычному образу жизни. На протяжении нескольких лет он профессионально оказывал личные и бытовые услуги пятнадцати состоятельным женщинам, фактически став мужчиной, живущим за счет женщин, но при этом активно работающим ради их комфорта.

В отличие от стереотипного представления о содержанках, Икома не просто получал деньги за свою компанию, ведь он ухаживал за клиентками, убирал их дома, готовил, выгуливал собак, проводил с ними вечера, поддерживал эмоционально и выполнял роль "домохозяйки". Мужчина тратил немало времени на внешний вид: наносил макияж, делал прическу, тщательно подбирал наряды, чтобы выглядеть достойно рядом с богатыми дамами.

"Все думают, что быть содержанцем — это отдых, деньги и легкость. Но на самом деле это работа, требующая много энергии. Управлять пятнадцатью женщинами одновременно — это, мягко говоря, непросто", — делится Икома.

Мужчина зарабатывал до 1 миллиона иен в месяц Фото: Weixin

На пике своей "карьеры" он зарабатывал до 1 миллиона иен в месяц (около $7000), обслуживая клиенток всего восемь дней в месяц. Один из его "домашних визитов" длился три часа и принес ему 160 000 иен (примерно $1100).

С ростом популярности он начал отбирать клиенток более тщательно, ориентируясь не только на их доход, но и на внешность. По его словам, однажды женщина предложила ему миллион иен в месяц за эксклюзивные услуги, но он отказался.

"Я не хочу ограничивать себя одной клиенткой. Мне важно оставаться доступным для всех", — сказал он.

Икома начал свой "карьерный путь" еще в 18 лет, когда понял, что способен очаровывать состоятельных женщин постарше. Они баловали его вниманием, дорогими подарками и платили за сопровождение на мероприятия. Позднее он решил полностью посвятить себя этой нетипичной деятельности.

Однако во время пандемии COVID-19 его клиентская база резко сократилась с 15 до семи человек. Это заставило его пересмотреть свои стратегии дохода — он создал канал на YouTube, где начал делиться историями своей жизни и размышлениями о роли "мужчины-содержанки". Также он заявил о планах запустить обучающий курс для тех, кто хочет пойти по его стопам.

"Я не создан для традиционной офисной работы. Все мои клиентки — умные, красивые и харизматичные женщины, и мне действительно нравится дарить им радость", — добавил Икома.

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