Отец сказал дочерям, что любит их одинаково, но фото на холодильнике доказывают обратное

Брайан Бенсон из США утверждает, что любит своих дочерей и собаку одинаково, но достаточно взглянуть на холодильник, чтобы понять, кто в доме настоящий любимчик. Почти все фотографии на нем посвящены лабрадору по кличке Магнус.

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Об этом американец (magnusthetherapydog) рассказал в одном из своих видео в TikTok.

Брайан Бенсон из Нью-Йорка (США) стал героем обсуждений в соцсетях после того, как выложил видео, раскрывающее неожиданный "семейный приоритет" в его доме. Несмотря на то, что он утверждает, будто одинаково любит своих двух дочерей, 16 и 18 лет, холодильник в его доме, по словам самого мужчины, может говорить об обратном.

В видео зрители увидели почти десяток фотографий лабрадора по кличке Магнус, гордо украшающих дверцу, а рядом лишь один скромный снимок дочерей.

"Магнус — король этого дома, и он это знает", — говорит Бенсон.

Американец взял пса в 2017 году после смерти предыдущего лабрадора и с тех пор не расстается с новым пушистым членом семьи.

"Я всегда был собачником. Без собаки моя жизнь была бы неполной", — добавил он.

Судя по всему, дочери Брайана относятся к "папиной привязанности" с пониманием, ведь любовь к Магнусу лишь подчеркивает, что тепла и заботы в доме хватает на всех.

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