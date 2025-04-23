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Батько сказав донькам, що любить їх однаково, але фото на холодильнику доводять протилежне

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Фото: TikTok | Браян Бенсон стверджує, що любить своїх дочок і собаку однаково

Браян Бенсон зі США стверджує, що любить своїх доньок і собаку однаково, але досить поглянути на холодильник, щоб зрозуміти, хто в домі справжній улюбленець. Майже всі фотографії на ньому присвячені лабрадору на прізвисько Магнус.

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Про це американець (magnusthetherapydog) розповів в одному зі своїх відео в TikTok.

Браян Бенсон із Нью-Йорка (США) став героєм обговорень у соцмережах після того, як виклав відео, що розкриває несподіваний "сімейний пріоритет" у його будинку. Попри те, що він стверджує, ніби однаково любить своїх двох доньок, 16 і 18 років, холодильник у його домі, за словами самого чоловіка, може свідчити про протилежне.

У відео глядачі побачили майже десяток фотографій лабрадора на прізвисько Магнус, що гордо прикрашають дверцята, а поруч лише один скромний знімок дочок.

"Магнус — король цього будинку, і він це знає", — каже Бенсон.

Американець взяв пса 2017 року після смерті попереднього лабрадора і відтоді не розлучається з новим пухнастим членом сім'ї.

"Я завжди був собачником. Без собаки моє життя було б неповним", — додав він.

Судячи з усього, доньки Браяна ставляться до "татової прив'язаності" з розумінням, адже любов до Магнуса лише підкреслює, що тепла і турботи в домі вистачає на всіх.

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