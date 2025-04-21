"Просто завмерла": пес став схожим на людину і здивував свою господиню (відео)

Мешканка Шотландії на ім'я Лоїс вирішила взяти участь у популярному тренді та за допомогою ШІ "олюднила" свого собаку. Результат вразив жінку до глибини душі. Пес виявився напрочуд схожим на її власного чоловіка.

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Про це британка розповіла в одному зі своїх відео в TikTok.

Мешканка шотландського Абердина на ім'я Лоїс не очікувала, що нешкідливий експеримент обернеться справжнім сюрпризом. Вирішивши взяти участь у вірусній забаві, де користувачі перетворюють своїх домашніх тварин на людей за допомогою штучного інтелекту, вона виявила, що людська версія її чихуахуа Луї має вигляд її власного чоловіка.

В інтерв'ю Newsweek Лоїс розповіла, що давно жартує, ніби Луї — її "перше кохання", а чоловік Ніл "вічно третій зайвий". Але все вийшло на новий рівень, коли вона завантажила фото пса в нейромережу й отримала зображення симпатичного молодого чоловіка в хутряній куртці та з каштановим волоссям.

"Я спочатку посміялася, а потім просто завмерла", — згадує вона. На екрані був немов двійник її чоловіка.

Жінка вирішила взяти участь у вірусній забаві, де користувачі перетворюють своїх домашніх тварин на людей за допомогою ШІ Фото: newsweek

У TikTok-відео, яке набрало вже понад 417 тисяч переглядів, Лоїс ділиться спочатку знімком Луї, а потім — "його" людським виглядом. У наступному слайді вона додає: "Очевидно, я вийшла заміж за свого пса. У людській подобі. Допоможіть".

Користувачі TikTok були в захваті від сюжету.

"Справжнє запитання — кого ви зустріли першим?", "Це страшно, але дуже смішно", "Обожнюю ваш смак у супутниках життя", — писали вони.

Чоловік Лоїс із дитиною Фото: TikTok

Лоїс зізналася, що була абсолютно не готова до такої схожості. Проте спостерігати за вірусною реакцією їй було весело.

"Коментарі вивели все це на абсолютно новий рівень. Мені сподобалися креативні жарти — люди й справді захопилися ідеєю, що я вийшла заміж за свого собаку", — додала вона.

Видання зазначає, що тренд на "олюднення" домашніх улюбленців за допомогою ШІ продовжує набирати популярність: користувачі завантажують фотографії своїх тварин і отримують їхню уявну людську версію, налаштовуючи вік, стать і обстановку.

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