"Просто замерла": пес стал похож на человека и удивил свою хозяйку (видео)

Жительница Шотландии по имени Лоис решила поучаствовать в популярном тренде и с помощью ИИ "очеловечила" свою собаку. Результат поразил женщину до глубины души. Пес оказался удивительно похож на ее собственного мужа.

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Об этом британка рассказала в одном из своих видео в TikTok.

Жительница шотландского Абердина по имени Лоис не ожидала, что безобидный эксперимент обернется настоящим сюрпризом. Решив поучаствовать в вирусной забаве, где пользователи превращают своих домашних животных в людей с помощью искусственного интеллекта, она обнаружила, что человеческая версия ее чихуахуа Луи выглядит как ее собственный муж.

В интервью Newsweek Лоис рассказала, что давно шутит, будто Луи — ее "первая любовь", а муж Нил "вечно третий лишний". Но все вышло на новый уровень, когда она загрузила фото пса в нейросеть и получила изображение симпатичного молодого человека в меховой куртке и с каштановыми волосами.

"Я сначала посмеялась, а потом просто замерла", — вспоминает она. На экране был словно двойник ее мужа.

Женщина решила поучаствовать в вирусной забаве, где пользователи превращают своих домашних животных в людей с помощью ИИ Фото: newsweek

В TikTok-видео, набравшем уже более 417 тысяч просмотров, Лоис делится сначала снимком Луи, а затем — "его" человеческим обликом. В следующем слайде она добавляет: "Очевидно, я вышла замуж за своего пса. В человеческом обличье. Помогите".

Пользователи TikTok были в восторге от сюжета.

"Настоящий вопрос — кого вы встретили первым?", "Это страшно, но очень смешно", "Обожаю ваш вкус в спутниках жизни", — писали они.

Муж Лоис с ребенком Фото: TikTok

Лоис призналась, что была совершенно не готова к такому сходству. Тем не менее, наблюдать за вирусной реакцией ей было весело.

"Комментарии вывели все это на совершенно новый уровень. Мне понравились креативные шутки — люди и правда увлеклись идеей, что я вышла замуж за свою собаку", — добавила она.

Издание отмечает, что тренд на "очеловечивание" питомцев с помощью ИИ продолжает набирать популярность: пользователи загружают фотографии своих животных и получают их воображаемую человеческую версию, настраивая возраст, пол и обстановку.

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