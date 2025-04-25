Отримував по $7000 на місяць: чоловіка "утримували" 15 багатих жінок (фото)

Японець Такуя Ікома став відомий завдяки незвичайній кар'єрі. Чоловік заробляв до 1 мільйона єн на місяць, надаючи емоційну та побутову підтримку п'ятнадцяти багатим жінкам одночасно.

Related video

Про це пише SCMP.

У Японії 31-річний Такуя Ікома привернув до себе увагу громадськості завдяки незвичайному способу життя. Упродовж кількох років він професійно надавав особисті та побутові послуги п'ятнадцяти заможним жінкам, фактично ставши чоловіком, який живе за рахунок жінок, але водночас активно працює заради їхнього комфорту.

На відміну від стереотипного уявлення про утриманки, Ікома не просто отримував гроші за свою компанію, адже він доглядав за клієнтками, прибирав їхні домівки, готував, вигулював собак, проводив із ними вечори, підтримував емоційно та виконував роль "домогосподарки". Чоловік витрачав чимало часу на зовнішній вигляд: наносив макіяж, робив зачіску, ретельно добирав вбрання, щоб мати гідний вигляд поруч із багатими дамами.

"Усі думають, що бути утриманцем — це відпочинок, гроші та легкість. Але насправді це робота, що вимагає багато енергії. Керувати п'ятнадцятьма жінками одночасно — це, м'яко кажучи, непросто", — ділиться Ікома.

Чоловік заробляв до 1 мільйона єн на місяць Фото: Weixin

На піку своєї "кар'єри" він заробляв до 1 мільйона єн на місяць (близько $7000), обслуговуючи клієнток лише вісім днів на місяць. Один з його "домашніх візитів" тривав три години й приніс йому 160 000 єн (приблизно $1100).

Зі зростанням популярності він почав відбирати клієнток ретельніше, орієнтуючись не тільки на їхній дохід, а й на зовнішність. За його словами, одного разу жінка запропонувала йому мільйон єн на місяць за ексклюзивні послуги, але він відмовився.

"Я не хочу обмежувати себе однією клієнткою. Мені важливо залишатися доступним для всіх", — сказав він.

Ікома почав свій "кар'єрний шлях" ще у 18 років, коли зрозумів, що здатен зачаровувати заможних жінок старшого віку. Вони балували його увагою, дорогими подарунками й платили за супровід на заходи. Пізніше він вирішив повністю присвятити себе цій нетиповій діяльності.

Однак під час пандемії COVID-19 його клієнтська база різко скоротилася з 15 до семи осіб. Це змусило його переглянути свої стратегії доходу — він створив канал на YouTube, де почав ділитися історіями свого життя і роздумами про роль "чоловіка-утриманки". Також він заявив про плани запустити навчальний курс для тих, хто хоче піти його стопами.

"Я не створений для традиційної офісної роботи. Усі мої клієнтки — розумні, красиві та харизматичні жінки, і мені справді подобається дарувати їм радість", — додав Ікома.

Раніше Фокус повідомляв, що лев "увірвався" на весілля закоханої пари. У Флориді (США) закохані відсвяткували весілля в зоопарку, де несподіваним гостем на церемонії став небезпечний звір, який спостерігав за гостями крізь скло нового вольєра.

Також стало відомо, що батько сказав дочкам, що любить їх однаково, але фото на холодильнику доводять зворотне. Майже всі знімки на ньому присвячені лабрадору на прізвисько Магнус.