Стюардеса працює лише 16 днів на місяць: люди не можуть повірити в її "шалену" зарплату

Після 14 років роботи в небі американка Джозетт із Southwest розкрила, скільки можна заробити бортпровідницею. Ролик з її розповіддю став вірусним і набрав понад 10,8 млн переглядів.

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Відеоролик стюардеси Southwest Airlines викликав хвилю заздрощів і захоплення в TikTok після того, як вона відверто розповіла про свою значну зарплату.

Джозетт, бортпровідниця з 14-річним стажем, як у момент втоми на роботі вона "згадує" про свій останній чек — $9 980,66 до вирахування податків.

Відео швидко стало вірусним, набравши понад 10,8 млн переглядів. Користувачі соцмереж були приголомшені сумою і стали масово обговорювати перспективу кар'єри в небі. Деякі навіть зізналися, що почали серйозно розглядати професію бортпровідника.

Як пояснила сама Джозетт, такі доходи стали можливими завдяки кільком факторам. Крім стажу, вона літає по 150 годин на місяць, що значно вище середнього. Також вона бере участь у програмі VJA (Voluntary Junior Assignment), яка дає змогу брати додаткові зміни на недоукомплектованих рейсах за підвищеною ставкою — приблизно вдвічі вищою за звичайну.

За даними Indeed.com, зарплати бортпровідників Southwest варіюються від $22 000 до $144 000 на рік залежно від досвіду і годин польоту. Джозетт стверджує, що їй вдається ефективно вибудовувати свій графік, щоб максимізувати дохід, не порушуючи правил.

Попри вражаючі цифри, не всі коментатори побачили тільки плюси. Деякі колишні та чинні співробітники галузі нагадали, що польоти на 150 годин — це не просто зміни, а виснажлива праця, що передбачає нічні перельоти, зміну часових поясів, емоційне вигоряння та тривалу відсутність удома. Інші згадували, як на початку кар'єри ледь зводили кінці з кінцями, підробляючи на другій роботі.

"Моя сестра теж працює в Southwest і заробляє стільки ж. Ви заслуговуєте на кожну копійку — але це точно не робота для всіх", — написав один із користувачів.

Раніше Фокус повідомляв, що стюардеса була шокована видом з вікна свого готелю. Анджела Рут Стронг зі штату Айдахо (США) очікувала побачити приголомшливий міський пейзаж з вікна свого готельного номера, але замість цього виявила за шторою щось інше.

Також стало відомо, що співробітниця круїзного лайнера розповіла про дивну гру, яку проводять на свята. Люсі Саузертон з Великої Британії, яка 10 років пропрацювала на лайнерах Disney, розкрила кумедні подробиці дитячої розваги під назвою "Пелюшковий забіг Джека-Джека", що викликає бурю емоцій у батьків.