Пенсіонери обрали лайнер замість дому і тепер щоразу прокидаються в новій країні (фото)

Джон і Мелоді Хеннессі зі США відмовилися від наземної нерухомості заради будинку на воді. Їхня нова квартира на круїзному лайнері MV Narrative дасть їм можливість довічно подорожувати без турбот про готування, прибирання та логістику.

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Про це пише Realtor.

Джон і Мелоді Хеннессі з Флориди (США) вирішили відмовитися від традиційного способу життя пенсіонерів і замість затишного будинку в передмісті обрали відкрите море. Пара вклала $10 000 як депозит за апартаменти на борту MV Narrative — розкішного житлового лайнера від компанії Storylines, який має вирушити у своє перше навколосвітнє плавання 2027 року.

Їхня майбутня каюта RU-3 — це житловий простір з однією спальнею, ванною кімнатою та особистим балконом, оцінені у 2,7 млн доларів США. Судно пропонує 530 мебльованих резиденцій, вартість яких варіюється від $1 млн за студію до $8 млн за дворівневі апартаменти. Для тих, хто не готовий до повної купівлі, компанія пропонує можливість пайового володіння, де до чотирьох осіб можуть спільно купувати житло.

Житловий простір з однією спальнею Фото: Realtor Спальна кімната Фото: Realtor

Після продажу своєї художньої галереї та півтора року подорожей у будинку на колесах, Хеннессі втомилися від виснажливого планування та технічного обслуговування. Вони почали бронювати круїзи на тривалі терміни і закохалися в ідею постійного руху. Плавуче житло стало для них ідеальним рішенням: мінімальний побут, максимальна свобода.

На борту MV Narrative пасажири зможуть насолоджуватися ресторанами, фітнес-залами, басейнами, концертами, майстер-класами, а також голосувати за маршрути майбутніх подорожей. Судно рухатиметься повільно, дозволяючи зупинятися в портах на кілька днів. Улюбленими напрямками пари вже стали Бора-Бора, Санторіні та Хорватія.

На борту MV Narrative пасажири зможуть насолоджуватися ресторанами, фітнес-залами, басейнами та концертами Фото: Realtor

Компанія стверджує, що рівень медичної допомоги на лайнері відповідатиме сучасним лікарням. На борту передбачені блоки інтенсивної терапії, апарати ШВЛ і діалізу, а також штат із лікарів, дієтологів, стоматологів та інших фахівців. Для запобігання захворюванням кожен мешканець носитиме біомонітор і отримуватиме профілактичну допомогу за перших симптомів.

Проте експерти застерігають: попри розкішну концепцію, інвестиція в подібну нерухомість залишається ризикованою. Круїзні апартаменти не прив'язані до землі, а це знижує їхню довгострокову вартість. До того ж не виключені обмеження в разі нових пандемій, як це вже відбувалося за часів COVID-19.

Але Джон і Мелоді не турбуються. У списку їхніх майбутніх маршрутів — Галапагоські острови, джунглі Амазонки та країни Африки.

"Ми не відчуваємо свій вік", — каже 65-річна Мелоді.

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