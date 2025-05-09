Турист вимовив "заборонене" слово на борту круїзного лайнера: що сталося далі (відео)

Деякі слова здаються нешкідливими, але в певних місцях вони звучать як тривожний сигнал. Один із пасажирів круїзу Royal Caribbean випадково вимовив "Титанік", і цим спричинив справжню паніку серед відпочивальників.

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Про цю історію згадує Lad Bible.

Блогер Марк Себастьян, відомий своїми гумористичними оглядами круїзного життя, провів дев'ять місяців у подорожі Південною Америкою та Антарктидою на борту лайнера Royal Caribbean. За цей час він ділився з підписниками кумедними моментами, незручностями та спостереженнями. Однак один із його роликів несподівано став вірусним через слово, яке виявилося "табу" на борту.

Усе сталося за обідом в одній з головних їдалень лайнера. У спробі зробити жарт і продемонструвати обізнаність, Себастьян з ентузіазмом поділився, що їхній лайнер лише на 100 футів (трохи більше ніж 30 метрів) довший за "Титанік". Здавалося б, безневинне порівняння, але реакція гостей і персоналу виявилася шокуючою.

"Коли я це сказав, усі буквально завмерли. Люди перестали їсти, прилади впали, офіціанти ахнули й застигли. Здавалося, що я вимовив прокляття", — згадує він.

Один із його супутників по обіду нахилився до нього і з напруженою посмішкою прошепотів: "Гей, може, не будемо говорити про це?"

Блогер Марк Себастьян Фото: TikTok

Марк був щиро здивований.

"Хто це знав? Я не знав. Ніякого попередження, ніякої інструкції. Ні слова про це в буклеті правила поведінки на борту", — зазначив блогер.

Проте його підписники в TikTok сприйняли історію з гумором.

"Якщо я їду в круїз, я безумовно хочу обговорити "Титанік" і OceanGate", "Без обговорення "Титаніка" я взагалі не почуваюся у відпустці", ""Титанік" для круїзу — це як "Макбет" для театру. Просто не говори це слово", — писали вони.

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