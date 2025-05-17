Дешевле квартиры: студент купил целый остров и строит дом своими руками (видео)

Американец Оливер Рассел купил остров в Финляндии за 31 тысячу долларов и теперь строит там дом и сауну. Покупка для мужчины стала возможностью исполнить мечту детства.

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Об этой истории вспоминает британский таблоид The Mirror.

Оливер Рассел, студент из солнечного Лагуна-Бич, Калифорния (США), решил кардинально изменить свою жизнь и сделал это весьма необычным способом. Он приобрел собственный остров в Финляндии за всего 31 000 долларов и вместе со своей партнершей строит на нем дом и сауну, вдохновленные финскими традициями.

От США до Финляндии: путь к новой жизни

Ранее Оливер переехал из Калифорнии в Форт-Коллинз, штат Колорадо, но вскоре столкнулся с высокими затратами на обучение, поскольку не имел права на более дешевые межштатные тарифы. Это подтолкнуло его к поиску альтернатив, и так родилась идея уехать в Европу.

Оливер Рассел и Хелена Томашевская Фото: Oliver Russell

В августе 2022 года он поступил на факультет международного бизнеса в Хельсинки, а вскоре там же встретил Хелену Томашевскую, свою будущую спутницу жизни и соратницу в реализации дерзкой мечты.

Остров за цену первого взноса на квартиру

Просматривая сайт недвижимости в свободное время, Оливер неожиданно наткнулся на объявление о продаже острова площадью 2,5 акра. Стоимость всего в 31 000 долларов показалась почти нереальной.

"Это было дешевле обычного участка под застройку", — вспоминает он.

Остров площадью 2,5 акра, поросший деревьями, находится в трех часах езды от Хельсинки Фото: Business Insider

Не раздумывая, парень решил сделать предложение, и оно было принято.

Уже в марте 2024 года пара стала владельцами острова. Несмотря на то, что участок требовал серьезного обустройства, они увидели в этом уникальную возможность начать жизнь с чистого листа.

Жизнь без удобств и без шума

Первые шаги для пары были непростыми.

"Когда мы приехали на остров впервые, здесь не было ничего — только деревья и вода вокруг", — рассказывает Оливер.

Оливер Рассел обустраивается на собственном острове Фото: Oliver Russell

Они вручную вырубили деревья для первого каркаса. Из подручных материалов построили простейшую надворную постройку, позже появился и туалет.

Дальше пара планировала построить душевую кабину и оборудовать базовый лагерь, чтобы проводить на острове больше времени в комфорте. В планах также строительство полноценного бревенчатого дома и сауны, которые станут сердцем их летнего убежища.

Сложности и энтузиазм

Хотя ни у Оливера, ни у Хелены нет строительного опыта, они не сдаются. Совмещая учебу с поездками на остров, они учатся на ходу.

"Каждая вылазка — это вызов. Нужно планировать, закупаться, перевозить все на лодке, а потом еще и строить. Но это захватывает", — признается Оливер.

Молодая пара разбила на острове палатку, а уже этим летом планируют построить там сауну Фото: Business Insider

Пара делит обязанности. Хелена занимается планированием интерьера, Оливер — тяжелой физической работой.

"Я впервые в жизни валил деревья — это не только тяжело, но и опасно", — говорит он.

Мечта и образ жизни

Финны любят летнюю дачную жизнь. На каждого второго жителя страны приходится одна сауна. Оливер вдохновлен этим образом жизни и хочет вписаться в культуру, стать ее частью.

"Мне всегда нравилась идея уединения, природы и простоты. А здесь, на острове, все это стало реальностью", — отметил американец.

Пара не ставит жестких сроков и строит постепенно, наслаждаясь каждым этапом.

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