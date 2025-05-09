Старинный вагон превратили в уютный дом для 5 человек: в чем его особенность (фото)

В штате Мэн (США) на продажу выставлен уникальный дом, переоборудованный из старого железнодорожного вагона. Объект с историей, винтажным интерьером и видом на лесистую местность с ручьем, оценивается в $129 000.

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Об этом пишет Realtor.

В Мадрид-Тауне, штат Мэн (США), на продажу выставлен необычный жилой объект, переоборудованный железнодорожный вагон, ранее принадлежавший компании Maine Central Railroad.

Дом площадью 360 квадратных футов (около 33,4 кв. м) расположен на участке площадью 1 акр и предлагается по цене $129 000. Вагон был перемещен на свое нынешнее место в 2002 году и с тех пор служит уютным жильем с одной спальней и одной ванной комнатой.

Внутри дома имеется полностью оборудованная кухня с обеденной зоной, а также зона отдыха с раскладным диваном и тремя односпальными местами, что позволяет разместить до пяти человек. Особенностью интерьера являются две смотровые зоны в стиле лофт, антикварное рулевое колесо и оригинальные окна, пропускающие обилие естественного света. Дом продается полностью меблированным, включая предметы железнодорожной тематики.

Жилье с одной спальней и одной ванной комнатой Фото: Realtor Дом продается полностью меблированным, включая предметы железнодорожной тематики Фото: Realtor

На территории также имеется большой сарай для хранения, а две крытые веранды выходят на уединенный участок с протекающим рядом ручьем. Дом подключен к электричеству, имеет собственный колодец, септик и отопление на пропане. Также доступен высокоскоростной интернет. Однако, как отмечает агент по недвижимости Анна Пайнс из Allied Realty, дом в настоящее время используется как жилье для трех сезонов, так как не утеплен для зимнего проживания.

Расположение дома делает его привлекательным для любителей природы и активного отдыха: вблизи находятся горнолыжные курорты Сэддлбэк и Шугарлоф, а также маршруты для квадроциклов и снегоходов. Кроме того, дом может представлять интерес для инвесторов, рассматривающих возможность краткосрочной аренды.

Ранее Фокус сообщал, что пара обнаружила старинные артефакты в стенах дома 16 века. Эмми Брукман и ее жених Нортон Джонстон из Великобритании ожидали легкий ремонт, но вместо этого нашли кости и магические предметы.

Также стало известно, что мужчина заработал на дом, сдавая банки и бутылки. Дэмиан Гордон из Австралии заработал на сборе мусора 46 тысяч долларов и использовал эти деньги, чтобы внести первый взнос за дом.