Старовинний вагон перетворили на затишний будинок для 5 осіб: у чому його особливість (фото)

У штаті Мен (США) на продаж виставлено унікальний будинок, переобладнаний зі старого залізничного вагона. Об'єкт з історією, вінтажним інтер'єром і видом на лісисту місцевість зі струмком, оцінюється в $129 000.

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Про це пише Realtor.

У Мадрид-Тауні, штат Мен (США), на продаж виставлено незвичайний житловий об'єкт, переобладнаний залізничний вагон, що раніше належав компанії Maine Central Railroad.

Будинок площею 360 квадратних футів (близько 33,4 кв. м) розташований на ділянці площею 1 акр і пропонується за ціною $129 000. Вагон перемістили на своє нинішнє місце 2002 року і відтоді він слугує затишним житлом з однією спальнею і однією ванною кімнатою.

Всередині будинку є повністю обладнана кухня з обідньою зоною, а також зона відпочинку з розкладним диваном і трьома односпальними місцями, що дає змогу розмістити до п'яти осіб. Особливістю інтер'єру є дві оглядові зони в стилі лофт, антикварне кермове колесо і оригінальні вікна, що пропускають велику кількість природного світла. Будинок продається повністю мебльованим, включно з предметами залізничної тематики.

Житло з однією спальнею та однією ванною кімнатою Фото: Realtor Будинок продається повністю мебльованим, включно з предметами залізничної тематики Фото: Realtor

На території також є великий сарай для зберігання, а дві криті веранди виходять на відокремлену ділянку зі струмком, що протікає поруч. Будинок під'єднано до електрики, має власний колодязь, септик та опалення на пропані. Також доступний високошвидкісний інтернет. Однак, як зазначає агентка з нерухомості Анна Пайнс з Allied Realty, будинок наразі використовується як житло для трьох сезонів, оскільки не утеплений для зимового проживання.

Розташування будинку робить його привабливим для шанувальників природи та активного відпочинку: поблизу знаходяться гірськолижні курорти Седдлбек і Шугарлоф, а також маршрути для квадроциклів і снігоходів. Крім того, будинок може становити інтерес для інвесторів, які розглядають можливість короткострокової оренди.

Раніше Фокус повідомляв, що пара виявила старовинні артефакти в стінах будинку 16 століття. Еммі Брукман та її наречений Нортон Джонстон з Великої Британії очікували на легкий ремонт, але замість цього знайшли кістки та магічні предмети.

Також стало відомо, що чоловік заробив на будинок, здаючи банки та пляшки. Деміан Гордон з Австралії заробив на зборі сміття 46 тисяч доларів і використав ці гроші, щоб внести перший внесок за будинок.