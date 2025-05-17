Дешевше за квартиру: студент купив цілий острів і будує будинок своїми руками (відео)

Американець Олівер Рассел купив острів у Фінляндії за 31 тисячу доларів і тепер будує там будинок і сауну. Покупка для чоловіка стала можливістю здійснити мрію дитинства.

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Про цю історію згадує британський таблоїд The Mirror.

Олівер Рассел, студент із сонячного Лагуна-Біч, Каліфорнія (США), вирішив кардинально змінити своє життя і зробив це вельми незвичайним способом. Він придбав власний острів у Фінляндії всього за 31 000 доларів і разом зі своєю партнеркою будує на ньому будинок і сауну, натхненні фінськими традиціями.

Від США до Фінляндії: шлях до нового життя

Раніше Олівер переїхав із Каліфорнії до Форт-Коллінза, штат Колорадо, але незабаром зіткнувся з високими витратами на навчання, оскільки не мав права на дешевші міжштатні тарифи. Це підштовхнуло його до пошуку альтернатив, і так народилася ідея виїхати до Європи.

Олівер Рассел і Гелена Томашевська Фото: Oliver Russell

У серпні 2022 року він вступив на факультет міжнародного бізнесу в Гельсінкі, а незабаром там же зустрів Гелену Томашевську, свою майбутню супутницю життя і соратницю в реалізації зухвалої мрії.

Острів за ціну першого внеску на квартиру

Переглядаючи сайт нерухомості у вільний час, Олівер несподівано натрапив на оголошення про продаж острова площею 2,5 акра. Вартість усього в 31 000 доларів здалася майже нереальною.

"Це було дешевше за звичайну ділянку під забудову", — згадує він.

Острів площею 2,5 акра, порослий деревами, розташований за три години їзди від Гельсінкі Фото: Business Insider

Не роздумуючи, хлопець вирішив зробити пропозицію, і вона була прийнята.

Уже в березні 2024 року пара стала власниками острова. Попри те, що ділянка вимагала серйозного облаштування, вони побачили в цьому унікальну можливість почати життя з чистого аркуша.

Життя без зручностей і без шуму

Перші кроки для пари були непростими.

"Коли ми приїхали на острів уперше, тут не було нічого — тільки дерева і вода навколо", — розповідає Олівер.

Олівер Рассел облаштовується на власному острові Фото: Oliver Russell

Вони вручну вирубали дерева для першого каркаса. З підручних матеріалів побудували найпростішу надвірну споруду, пізніше з'явився і туалет.

Далі пара планувала побудувати душову кабіну та обладнати базовий табір, щоб проводити на острові більше часу в комфорті. У планах також будівництво повноцінного дерев'яного будинку і сауни, які стануть серцем їхнього літнього притулку.

Складнощі та ентузіазм

Хоча ні в Олівера, ні в Гелени немає будівельного досвіду, вони не здаються. Поєднуючи навчання з поїздками на острів, вони вчаться на ходу.

"Кожна вилазка — це виклик. Потрібно планувати, закуповуватися, перевозити все на човні, а потім ще й будувати. Але це захоплює", — зізнається Олівер.

Молода пара розбила на острові намет, а вже цього літа планують побудувати там сауну Фото: Business Insider

Пара ділить обов'язки. Гелена займається плануванням інтер'єру, Олівер — важкою фізичною роботою.

"Я вперше в житті валив дерева — це не тільки важко, а й небезпечно", — каже він.

Мрія і спосіб життя

Фіни люблять літнє дачне життя. На кожного другого жителя країни припадає одна сауна. Олівер натхненний цим способом життя і хоче вписатися в культуру, стати її частиною.

"Мені завжди подобалася ідея усамітнення, природи та простоти. А тут, на острові, все це стало реальністю", — зазначив американець.

Пара не ставить жорстких термінів і будує поступово, насолоджуючись кожним етапом.

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