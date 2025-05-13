Стильно й економно: дівчата облаштували квартиру дешевими речами із розпродажу (відео)

Дві сестри з Флориди (США) довели, що навіть з обмеженим бюджетом можна створити стильний інтер'єр. Їхній проєкт на 350 доларів став вірусним у соцмережах.

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Про це розповіла Крістін Спенс в одному зі своїх відео в TikTok.

Перетворення квартири з мінімальним бюджетом стало вірусним у соцмережах завдяки сестрам із Тампи, штат Флорида. 35-річна Бріттні Гутьєррес та її сестра, 36-річна Крістін Спенс, зуміли облаштувати нове житло всього за 350 доларів, перетворивши його на стильний і затишний простір, не витративши при цьому цілий статок.

Переїхавши в нову квартиру площею 1170 квадратних футів (108 квадратних метрів), Гутьєррес захотіла оновити інтер'єр, але поставила собі жорсткий ліміт — не більше 400 доларів. Тоді вона звернулася по допомогу до сестри, яка має вроджене почуття стилю. Разом вони почали шукати ідеальний декор у секонд-хендах і на розпродажах.

"Моя сестра повністю довірилася моєму баченню", — розповіла Спенс.

За три тижні вони здійснили всього чотири-п'ять коротких візитів до комісійних магазинів, витративши на кожен похід не більше 40 хвилин. Серед знахідок — диван за 60 доларів, вінтажна картина за 15, безліч милих аксесуарів і полиць, які додали будинку індивідуальності.

Фото до і після Фото: newsweek

Результат перевершив очікування. Їм вдалося не тільки вкластися в бюджет, а й витратити менше, ніж планували.

"У мене ніколи не було такого простору, який відображав би все, що я люблю", — поділилася Гутьєррес.

Відео з перетворенням квартири викликало бурхливу реакцію в коментарях. Користувачі захоплювалися інтер'єром та ідеєю ощадливого облаштування:

"Дівчина, це феноменально", "Більше індивідуальності, ніж у будь-якій дизайнерській квартирі", — написали користувачі соцмережі.

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