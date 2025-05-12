Перелякана жінка виявила під будинком лігво змій: далі стало тільки гірше (відео)

Сільський будинок, у якому живе сім'я Келлі Філліпс, перетворився на "житло вужів". Подружжя знаходить рептилій щотижня.

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Вірусне відео, опубліковане жінкою в TikTok (@callieoverseas), уже зібрало понад 2,6 мільйона переглядів, спричинивши шквал емоцій: від сміху і паніки до порад "переїхати або спалити будинок".

Мешканка Монтани (США), 26-річна мама трьох дітей і блогерка Келлі Філліпс, прокинулася одного ранку і побачила просто на кухні змію. Це була вже восьма рептилія за тиждень.

Американка розповіла, що з моменту переїзду в будинок на ранчо змії з'являлися рідко і по одній, але цього року їх стало вдесятеро більше. Під вхідною терасою подружжя знайшло справжнє гніздо — лігво, де, судячи з усього, рептилії жили й розмножувалися протягом декількох років, непомітно заповнюючи простір під підлогою. Це підтверджують і регулярні появи змій у будинку: одна з них, буквально "зустріла" господиню вранці на кухні — вже восьма за рахунком за тиждень.

Чоловік Келлі, Чейз, працює на місцевому ранчо, і будинок надано їм у межах трудового контракту.

"Переїзд неможливий. Без цього будинку в нас не було б можливості тримати корів, доглядати за кіньми й вести наш спосіб життя. Це наш єдиний дім і єдиний дохід", — пояснює Філліпс.

Змії під будинком Фото: TikTok

Сім'я почала "героїчну боротьбу" із загарбниками: вони замурували всі тріщини, де могли б проникати змії, встановили пастки, розпилюють піну, що герметезує і намагаються блокувати всі можливі шляхи проникнення. Але в сільській глибинці Монтани неможливо швидко викликати дезінсекторів, а більшість спеціалізованих служб обслуговують лише великі населені пункти.

Користувачі TikTok не залишилися байдужими: відео зібрало тисячі коментарів. Хтось жартував, пропонуючи спалити будинок і "подарувати його зміям", інші висловлювали тривогу за безпеку дітей.

"Те, що люди переживають за змій більше, ніж за трьох маленьких дітей, — це тривожно", — написав один із користувачів.

Філліпс запевняє, що поділилася історією, не заради хайпу, а щоб отримати реальні поради та підтримку.

"Я сподівалася, що хтось підкаже, як позбутися цих вужів. Але більшість порад зводиться до продай будинок і біжи", — зазначила вона.

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