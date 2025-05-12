Испуганная женщина обнаружила под домом логово змей: дальше стало только хуже (видео)

Сельский дом, в котором живет семья Кэлли Филлипс, превратился в "обиталище ужей". Супруги находят рептилий каждую неделю.

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Вирусное видео, опубликованное женщиной в TikTok (@callieoverseas), уже собрало более 2,6 миллиона просмотров, вызвав бурю эмоций: от смеха и паники до советов "переехать или сжечь дом".

Жительница Монтаны (США), 26-летняя мама троих детей и блогер Кэлли Филлипс, проснулась однажды утром и увидела прямо на кухне змею. Это была уже восьмая рептилия за неделю.

Американка рассказала, что с момента переезда в дом на ранчо змеи появлялись редко и по одной, но в этом году их стало в десять раз больше. Под входной террасой супруги нашли настоящее гнездо — логово, где, по всей видимости, рептилии жили и размножались в течение нескольких лет, незаметно заполняя пространство под полом. Это подтверждают и регулярные появления змей в доме: одна из них, буквально "встретила" хозяйку утром на кухне — уже восьмая по счету за неделю.

Муж Кэлли, Чейз, работает на местном ранчо, и дом предоставлен им в рамках трудового контракта.

"Переезд невозможен. Без этого дома у нас не было бы возможности держать коров, ухаживать за лошадьми и вести наш образ жизни. Это наш единственный дом и единственный доход", — объясняет Филлипс.

Змеи под домом Фото: TikTok

Семья начала "героическую борьбу" с захватчиками: они заделали все трещины, где могли бы проникать змеи, установили ловушки, распыляют герметизирующую пену и стараются блокировать все возможные пути проникновения. Но в сельской глубинке Монтаны невозможно быстро вызвать дезинсекторов, а большинство специализированных служб обслуживают лишь крупные населенные пункты.

Пользователи TikTok не остались равнодушны: видео собрало тысячи комментариев. Кто-то шутил, предлагая сжечь дом и "подарить его змеям", другие выражали тревогу за безопасность детей.

"То, что люди переживают за змей больше, чем за троих маленьких детей, — это тревожно", — написал один из пользователей.

Филлипс уверяет, что поделилась историей, не ради хайпа, а чтобы получить реальные советы и поддержку.

"Я надеялась, что кто-то подскажет, как избавиться от этих ужей. Но большинство советов сводится к продай дом и беги", — отметила она.

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