Стильно и экономно: девушки обустроили квартиру дешевыми вещами с распродажи (видео)

Две сестры из Флориды (США) доказали, что даже с ограниченным бюджетом можно создать стильный интерьер. Их проект на 350 долларов стал вирусным в соцсетях.

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Об этом рассказала Кристин Спенс в одном из своих видео в TikTok.

Преображение квартиры с минимальным бюджетом стало вирусным в соцсетях благодаря сестрам из Тампы, штат Флорида. 35-летняя Бриттни Гутьеррес и ее сестра, 36-летняя Кристин Спенс, сумели обустроить новое жилье всего за 350 долларов, превратив его в стильное и уютное пространство, не потратив при этом целое состояние.

Переехав в новую квартиру площадью 1170 квадратных футов (108 квадратных метров), Гутьеррес захотела обновить интерьер, но поставила себе жесткий лимит — не более 400 долларов. Тогда она обратилась за помощью к сестре, обладающей врожденным чувством стиля. Вместе они начали искать идеальный декор в секонд-хендах и на распродажах.

"Моя сестра полностью доверилась моему видению", — рассказала Спенс.

За три недели они совершили всего четыре-пять коротких визитов в комиссионные магазины, потратив на каждый поход не больше 40 минут. Среди находок — диван за 60 долларов, винтажная картина за 15, множество милых аксессуаров и полок, добавивших дому индивидуальности.

Фото до и после Фото: newsweek

Результат превзошел ожидания. Им удалось не только уложиться в бюджет, но и потратить меньше, чем планировали.

"У меня никогда не было такого пространства, которое отражало бы все, что я люблю", — поделилась Гутьеррес.

Видео с преображением квартиры вызвало бурную реакцию в комментариях. Пользователи восхищались интерьером и идеей бережливого обустройства:

"Девушка, это феноменально", "Больше индивидуальности, чем в любой дизайнерской квартире", — написали пользователи соцсети.

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