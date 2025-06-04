Отпуск 2025: где в Европе отдохнуть у моря и не потратить все сбережения (фото)

В Европе можно отыскать три места для отпуска в 2025 году, на которых туристов встретит и солнечный пляж, и древности. При этом есть возможность расслабиться, набраться сил и даже не потратить все деньги, заработанные в течение года, рассказали эксперты.

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О возможностях для отпуска 2025 говорится в статье на специализированном туристическом портале Travel off Path.

На портале рассказали о трех европейских городах, которые являются не слишком популярными у туристов, но предлагают низкие цены и спокойный отдых без толп. В небольших городках есть руины, которые заинтересуют любителей старины, уютные бухты и пляжи, яркие закаты и красивая природа. Речь идет о следующих местах для отдыха — город Обзор в Болгарии, остров Самофракия в Греции, город Отранто в Италии. Отдыхающих ожидают на выбор два моря — или Черное, или Средиземное, объяснили на Travel off Path.

Отпуск 2025 — три доступных пляжа Европы для летнего отдыха Фото: Google Maps

Отпуск 2025 — детали

Отдых в Болгарии — город Обзор на западном берегу Черного моря. Город назвали "скрытой туристической жемчужиной", которая лучше всего подойдет для семейного отдыха. Вдоль моря тянется почти десятикилометровый пляж, который является одним из самых длинных в стране. Рядом — Балканские горы, куда можно съездить, если возникнет желание. Кроме того, в городе нет бурной ночной жизни, а курортные зоны не переполнены посетителями.

Отпуск 2025 — пляжи в городе Обзор в Болгарии для летнего отдыха в Болгарии Фото: hotelmix.com.ua

Цены в Обзоре:

питание — основное блюдо в ресторане обойдется в 11,50 долл., а обед из трех блюд — 46,50 долл.;

проживание — от 32 долл. за ночь в номерах типа "кровать-завтрак" или в 3-звездочном отеле.

Отдых в Греции — остров Самофракия на берегу Средиземного моря. Отдых в данной местности назвали "диким" и "нетронутым", поскольку на острове нет аэропорта. Чтобы добраться до пляжей и отелей, следует воспользоваться паромом, который следует из порта Александрия на юге Греции. На портале перечислили интересные места, которые могут привлечь туристов: ущелье Фониас (природный парк с водопадами), побережье Самофракийского моря, Святилище Великих Богов (в древности проводили мистерии в честь богини Победы).

Отпуск 2025 — пляжи на острове Самофракция в Греции для летнего отдыха Фото: travelandtourworld.com

Цены в Самофракии — на том же уровне, что в Болгарии, говорится в статье:

питание — 16,36 долл. за комплексный обед и напиток;

проживание — до 70 долл. (за номер в центре крупнейшего города Хоры).

Отдых в Италии — город Отранто на берегу Средиземного моря, в "подборе" итальянского "сапога". Отдыхающие увидят чудеса Древнего Рима, но при этом попробуют современную местную выпечку и побродят по улочкам, как во Флоренции. Среди отрантовских чудес — Арагонский замок (напоминает Нотр-Дам), укрепления Торре Матта, пляжи Алимини. Отдельно отмечается, что "даже в пик летних часов здесь никогда не переполнено".

Отпуск 2025 — пляжи в городе Отранто в Италии для летнего отдыха Фото: italieonline.eu

Цены в Отранто:

питание — капучино 1,65 долл., обед 15,35-21,8 долл;

проживание — от 77 долл. в трехзвездочном отеле.

Отметим, Фокус писал о планах украинцев на отпуск в 2025 году. Выяснилось, что большинство все же отдают предпочтение внутреннему туризму. На первом месте по популярности — Карпаты: туда хотели бы поехать 75,7% опрошенных. На втором — Одесса (почти половина опрошенных), а на третьем — Львов (21%).

Напоминаем, в Винницкой области есть место отдыха, которое называют Мальдивами в Украине.