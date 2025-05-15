Мальдивы в Украине: где можно посетить уникальное озеро с тропическим пейзажем

Украина богата на невероятные озера и курорты для отдыха. Один из таких — Черепашинецкий карьер, что в Винницкой области. Это место напоминает Мальдивы, только расположено в Украине.

Related video

Об этом сообщил Telegraf.

Вода в озере на Черепашинецком карьере бирюзового оттенка и почти прозрачная. Вокруг карьера зеленые хвойные леса и холмы, что добавляет уникальности этому водоему. Именно этим он напоминает экзотические тропики за границей.

Максимальная глубина в водоеме достигает 100 метров. Когда-то в карьере добывали гранит, однако сейчас это курортное место.

Черепашинецкий карьер: где искать

Озеро расположено в селе Черепашинцы Калиновского района. От Винницы нужно ехать 43 километра. Доехать можно собственным транспортом или на автобусе. Трижды в день ходит автобус "Винница — Голубовка" через село.

Во время путешествия на собственном транспорте главное не пропустить поворот в селе Загребельня — от него до карьера остается около пяти километров.

Озеро расположено в селе Черепашинцы Калиновского района Фото: из открытых источников

Напомним, ученые назвали самое старое озеро, существующее на Земле. Исследователи отмечают, что этот водоем также является самым глубоким и биологически разнообразным озером в мире.

Фокус также писал об озере Салда — единственном месте на Земле, геология и минералогия которого, по словам ученых, похожа на геологию и минералогию древней ударной структуры на Марсе. Это поразительное сходство стало причиной того, что ученые стекались на юго-запад Турции, чтобы изучить берега водоема еще до того, как марсоход Perseverance приземлился на Марсе в 2021 году.