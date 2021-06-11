Марсоход Perseverance начал первую научную миссию в кратере Джезеро

Аппарат соберет новые образцы грунта и снова будет искать жизнь на Марсе.

Марсоход Perseverance на Марсе уже почти 4 месяца и за это время в его довольно насыщенной жизни на Красной планете случилось несколько важных событий: запись первых аудизаписей на Марсе, производство первого кислорода на другой планете, поддержка первого летательного аппарата в другом мире – вертолета Ingenuity, а также марсоход успел сделать и прислать на землю целую библиотеку уникальных фотографий. Но теперь марсоход направился в кратер Джезеро, чтобы начать свою основную научную миссию: на дне древнего озера найти признаки древней микробной жизни, сообщает New Atlas

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1 июня марсоход Perseverance покинул место посадки и направился на юг в сторону кратера Джезеро, где его первой остановкой будет низко расположенная смотровая площадка. Отсюда ученые NASA изучат самые старые геологические особенности кратера и включат последние оставшиеся системы навигации и системы сбора образцов грунта.

[ + – ] Одна из фотографий поверхности Марса, присланная масоходом на Землю Фото: NASA

"В течение следующих нескольких месяцев Perseverance будет исследовать участок дна кратера площадью 4 квадратных километра. Именно из этого места будут собраны первые образцы с другой планеты для возвращения на Землю", — говорит Дженнифер Троспер, управляющий проекта Perseverance в Лаборатории реактивного движения NASA (JPL) в Южной Калифорнии.

Чтобы лучше понять геологию кратера и узнать о возможной обитаемости Джезеро, Perseverance исследует два его участка, которые содержат самые глубокие и самые древние слои обнаженной коренной породы, а также другие интересные геологические особенности. Эти участки получили название Crater Floor Fractured Rough (CF-Fr) и Séítah, и именно здесь марсоход соберет наиболее ценные образцы, считают ученые.

[ + – ] Карта маршрута марсохода Perseverance Фото: NASA

"Исследование геологии данных участков покажет нам начальную историю кратера Джезеро", — говорит Кевин Хэнд из JPL. "Над этой территорией было 100 метров воды 3,8 миллиарда лет назад. Мы не знаем, какие истории нам расскажут камни и многослойные обнаженные горные породы, но мы рады начать работу".

Как только первая научная кампания марсохода будет завершена, Perseverance вернется на место посадки с восемью из 43 пробирок, заполненных марсианскими камнями и пылью. Затем он отправится к Three Forks, отправной точке своей второй научной миссии. На этом этапе путешествия Perseverance исследует район дельты кратера Джезеро, который, как ожидается, особенно богат карбонатами, минералами, которые могут сохранить окаменелые свидетельства древней жизни.