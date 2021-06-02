100 дней на Марсе. На фотографиях марсохода Perseverance запечатлены загадочные скалы и ложные радуги (фото)

Марсоход NASA Perseverance провел на Красной планете 100 дней и за это время успел сделать много удивительных снимков.

Основная цель марсохода — собрать образцы марсианской породы, которые могут содержать намёки на древнюю микробную жизнь на Марсе. Perseverance приземлился в кратере Джезеро 18 февраля. С тех пор марсоход прислал на Землю настоящую библиотеку потрясающих фотографий, сообщает Businessinsider

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[ + – ] Perseverance сфотографировал свою собственную камеру. Фото: NASA/JPL-Caltech/MSSS/Seán Doran

Если на Марсе когда-либо существовала жизнь, то в районе приземления могут быть окаменелости древних инопланетных микробов.

[ + – ] Марсоход Perseverance опускается на поверхность Марса Фото: NASA/JPL-Caltech

NASA делится новыми изображениями почти каждый день, когда марсоход передает их на Землю. Марсоход начал фотографировать окрестности вскоре после приземления, запечатлевая скалы кратера Джезеро, камни и песчаные дюны.

Марсоход оснащен 23 камерами. Некоторые помогают ему ориентироваться на местности, обнаруживая потенциальные опасности, такие как большие камни или ямы. Другие позволяют операторам на Земле проверять, что части марсохода находятся в рабочем состоянии.

На Марсе нет радуги, но Perseverance запечатлел блики от линз, которые выглядели так же.

[ + – ] "Радуга" на Марсе Фото: NASA/JPL-Caltech

"Радуги здесь не может быть", — говорят в NASA. "Радуга создается светом, который отражается от круглых капель воды, но здесь недостаточно воды для конденсации, а также слишком холодно для жидкой воды в атмосфере. Эта дуга представляет собой блики от линз".

Perseverance даже сфотографировал свою тень.

[ + – ] Вертолет Ingenuity готовится к полету Фото: NASA/JPL-Caltech

Камеры марсохода также фиксировали путешествие вертолета Ingenuity, начиная с момента его спуска на поверхность Марса.

[ + – ] Вертолет Ingenuity на поверхности Марса Фото: NASA/JPL-Caltech

Вертолет Ingenuity представляет собой демонстрацию новейших технологий. Инженеры NASA хотели узнать, можно ли летать в тонкой марсианской атмосфере. Поскольку плотность атмосферы Марса составляет всего 1% от плотности земной атмосферы, это эквивалентно полету на Земле на высоте, в три раза превышающей высоту Эвереста. И как показали успешные полеты летательного аппарата — летать можно.

[ + – ] Первый полет вертолета Ingenuity

Марсоход Perseverance находится на дне кратера, где миллиарды лет назад было расположено древнее озеро. Эти снимки, как утверждают ученые, помогут создать график того, когда здесь образовалось древнее озеро, когда оно высохло и когда в дельте, которая образовалась в кратере, начали накапливаться отложения.

[ + – ] Дно кратера Джезеро Фото: NASA

Также марсоход изучает образцы горной породы на поверхности Марса.

[ + – ] Гора Санта-Круз, которая находится на расстояниии около 2,5 км от марсохода Фото: NASA

Ученые хотят узнать, вулканические ли это породы или те, которые образуются в речных наносах. Закончив изучение этих горных пород, марсоход отправится к скалам в дельте древней реки, которая когда-то питала озеро Джезеро. Там ученые ожидают найти почву и скалы, богатые древними речными отложениями грязи и глины, и, возможно, окаменелости микробов..

Напоминаем, что марсоход Curiosity сделал снимки необычных облаков на Марсе.