100 днів на Марсі. На фотографіях марсохода Perseverance відображені загадкові скелі та фальшиві веселки (фото)

Марсохід NASA Perseverance провів на Червоній планеті 100 днів і за цей час встиг зробити багато дивовижних знімків.

Основна мета марсохода — зібрати зразки марсіанської породи, які можуть містити натяки на давнє мікробне життя на Марсі. Perseverance приземлився в кратері Джезеро 18 лютого. З тих пір марсохід надіслав на Землю справжню бібліотеку приголомшливих фотографій, повідомляє Businessinsider

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[ + – ] Perseverance сфотографував свою власну камеру. Фото: NASA/JPL-Caltech/MSSS/Seán Doran

Якщо на Марсі коли-небудь існувало життя, то в районі приземлення можуть бути скам'янілості стародавніх інопланетних мікробів.

[ + – ] Марсохід Perseverance опускається на поверхню Марса Фото: sound

NASA ділиться новими зображеннями майже щодня, коли марсохід передає їх на Землю. Марсохід почав фотографувати околиці незабаром після приземлення, запам'ятовуючи скелі кратера Джезеро, камені та піщані дюни.

Фото: sound

Марсохід оснащений 23 камерами. Деякі допомагають йому орієнтуватися на місцевості, виявляючи потенційні небезпеки, такі як великі камені або ями. Інші дозволяють операторам на Землі перевіряти, що частини марсохода знаходяться в робочому стані.

На Марсі немає веселки, але Perseverance зобразив відблиски від лінз, які виглядали так само.

[ + – ] "Веселка" на Марсі Фото: sound

"Веселки тут не може бути", — говорять в NASA. "Веселка створюється світлом, яке відбивається від круглих крапель води, але тут недостатньо води для конденсації, а також занадто холодно для рідкої води в атмосфері. Ця дуга являє собою відблиски від лінз".

Perseverance навіть сфотографував свою тінь.

[ + – ] Вертоліт Ingenuity готується до польоту Фото: sound

Камери марсохода також фіксували подорож вертольота Ingenuity, починаючи з моменту його спуску на поверхню Марса.

[ + – ] Вертоліт Ingenuity на поверхні Марса Фото: sound

Вертоліт Ingenuity є демонстрацією новітніх технологій. Інженери NASA хотіли дізнатися, чи можна літати в тонкій марсіанській атмосфері. Оскільки щільність атмосфери Марса становить усього 1% від щільності земної атмосфери, це еквівалентно польоту на Землі на висоті, яка втричі перевищує висоту Евереста. І як показали успішні польоти літального апарату — літати можна.

[ + – ] Перший політ вертольота Ingenuity

Марсохід Perseverance знаходиться на дні кратера, де мільярди років тому було розташоване стародавнє озеро. Ці знімки, як стверджують вчені, допоможуть створити графік того, коли тут утворилося давнє озеро, коли воно висохло і коли в дельті, яка утворилася в кратері, почали накопичуватися відкладення.

[ + – ] Дно кратера Джезеро Фото: ISS

Також марсохід вивчає зразки гірської породи на поверхні Марса.

[ + – ] Гора Санта-Круз, яка знаходиться на відстані майже 2,5 км від марсохода Фото: ISS

Вчені хочуть дізнатися, вулканічні це породи або ті, які утворюються в річкових наносах. Закінчивши вивчення цих гірських порід, марсохід вирушить до скель в дельті древньої річки, яка колись мала озеро Джезеро. Там вчені очікують знайти ґрунт і скелі, багаті стародавніми річковими відкладеннями бруду та глини, і, можливо, скам'янілості мікробів.

Нагадуємо, що марсохід Curiosity зробив знімки незвичайних хмар на Марсі.