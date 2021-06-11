Марсохід Perseverance почав першу наукову місію в кратері Джезеро

Апарат збере нові зразки грунту і знову буде шукати життя на Марсі.

Марсохід Perseverance на Марсі вже майже 4 місяці і за цей час в його досить насиченому життя на Червоній планеті сталося кілька важливих подій: запис перших аудіозаписів на Марсі, виробництво першого кисню на іншій планеті, підтримка першого літального апарату в іншому світі — вертольота Ingenuity, а також марсохід встиг зробити і надіслати на землю цілу бібліотеку унікальних фотографій. Але тепер марсохід попрямував в кратер Джезеро, щоб почати свою основну наукову місію: на дні прадавнього озера знайти ознаки давньої мікробного життя, повідомляє New Atlas

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

1 червня марсохід Perseverance покинув місце посадки і попрямував на південь в сторону кратера Джезеро, де його першою зупинкою буде низько розташований оглядовий майданчик. Звідси вчені NASA вивчать найстаріші геологічні особливості кратера і включать останні залишені системи навігації та системи збору зразків ґрунту.

[ + – ] Одна з фотографій поверхні Марса, надіслана масоходом на Землю Фото: ISS

"Протягом наступних кількох місяців Perseverance досліджуватиме ділянку дна кратера площею 4 квадратних кілометри. Саме з цього місця будуть зібрані перші зразки з іншої планети для повернення на Землю", — говорить Дженніфер Троспер, куратор проекту Perseverance в Лабораторії реактивного руху NASA (JPL) в Південній Каліфорнії.

Щоб краще зрозуміти геологію кратера і дізнатися про можливу населеність Джезеро, Perseverance досліджує дві його ділянки, які містять найглибші і найдавніші шари оголеної корінної породи, а також інші цікаві геологічні особливості. Ці ділянки отримали назву Crater Floor Fractured Rough (CF-Fr) і Séítah, і саме тут марсохід збере найбільш цінні зразки, вважають вчені.

[ + – ] Карта маршруту марсохода Perseverance Фото: ISS

"Дослідження геології цих ділянок покаже нам початкову історію кратера Джезеро", — говорить Кевін Хенд з JPL. "Над цією територією було 100 метрів води 3,8 мільярда років тому. Ми не знаємо, які історії нам розкажуть камені і багатошарові оголені гірські породи, але ми раді почати роботу".

Як тільки перша наукова кампанія марсохода буде завершена, Perseverance повернеться на місце посадки з вісьмома з 43 пробірок, заповнених марсіанськими каменями і пилом. Потім він відправиться до Three Forks, відправної точки своєї другої наукової місії. На цьому етапі подорожі Perseverance досліджує район дельти кратера Джезеро, який, як очікується, особливо багатий карбонатами, мінералами, які можуть зберегти скам'янілі свідоцтва давнього життя.