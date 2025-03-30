Телепортировали с Марса: на Земле найдено место, похожее на кратер Джезеро на Красной планете (фото)

Речь идет об озере Салда, расположенном на юго-западе Турции и невероятно напоминающем кратер Джезеро на Марсе, который в настоящее время исследует марсоход NASA Perseverance. Ученые утверждают, что это не единственное сходство.

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Об этом пишет Live Science.

Озеро Салда — единственное место на Земле, геология и минералогия которого, по словам ученых, сопоставима с геологией и минералогией древней ударной структуры на Марсе. Это поразительное сходство стало причиной того, что ученые стекались на юго-запад Турции, чтобы изучить берега водоема еще до того, как марсоход Perseverance приземлился на Марсе в 2021 году.

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Исследования показывают, что озеро Салда также является одним из самых глубоких озер Турции — его максимальная глубина составляет 196 метров. Берега водоема покрыты порошкообразным гидромагнезитом — карбонатным материалом, который богат магнием и встречается в пещерах и на берегах некоторых озер. Любопытно, что этот минерал также содержит подсказки о древней микробной жизни.

По словам исследователя планетарной геологии в Университете Западного Вашингтона, Обсерватории Земли NASA, Брєда Гарчински, карбонаты невероятно важны, так как хорошо улавливают все, что существовало в определенной среде. В том числе микробы, органику или определенные текстуры, свидетельствующие о прошлой микробной жизни.

Предполагается, то гидромагнезит на берегах Салда, вероятно, размыт микробиалитами, похожими на камни холмами, состоящими из микробов. Данные исследований Обсерватории Земли NASA также указывают на то, что в озере все еще присутствуют нетронутые микробиалиты. Однако в конечном итоге они все же будут переработаны и превратятся в песок на береговой линии.

Исследователи использовали данные с межпланетной станции Mars Reconnaissance Orbiter и обнаружили похожие минералы вдоль западного края марсианского кратера Джезеро. Это позволяет предположить, что в кратере на Марсе, вероятно, когда-то было озеро. Отметим, что данные были получены в 2019 году, однако с тех пор были подтверждены марсоходом Perseverance, обнаружившим минеральные доказательства существования внутри марсианского кратера — вероятно, это происходило миллиарды лет назад.

Озеро изучается с целью продвижения в поиске древней жизни на Красной планете Фото: Getty Images

К слову, это не единственное, что есть общего у марсианского кратера Джезеро и земного озера Салда — речь об осадочных образованиях, известных как дельты. Ученые отмечают, что дельты — это слои осадка, скапливающиеся в местах, где реки впадают в водоемы. Эти образования предлагают интригующие подсказки о том, как вода заполнила Джезеро, и их изучение в озере Салда помогло ученым сузить поиск до определенных мест в марсианском кратере.

По словам Хоргана, одной из главных особенностей озера Салда заключается в том, что оно действительно нам представление о том, какими в прошлом были берега древнего марсианского озера. К слову, озеро Салда также любопытно тем, что вокруг него растет более 300 видов растений и обитает около трех десятков водоплавающих птиц — это делает его популярным среди туристов.

Ранее Фокус писал о том, что марсоход NASA обнаружил сотни "паучьих яиц" на Марсе: никто не знает, как они туда попали.