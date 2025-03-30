Телепортували з Марса: на Землі знайдено місце, схоже на кратер Джезеро на Червоній планеті (фото)

Йдеться про озеро Салда, розташоване на південному заході Туреччини, яке неймовірно нагадує кратер Джезеро на Марсі, який нині досліджує марсохід NASA Perseverance. Вчені стверджують, що це не єдина схожість.

Related video

Про це пише Live Science.

Озеро Салда — єдине місце на Землі, геологія і мінералогія якого, за словами вчених, схожа на геологію і мінералогію стародавньої ударної структури на Марсі. Ця разюча схожість стала причиною того, що вчені стікалися на південний захід Туреччини, щоб вивчити береги водойми ще до того, як марсохід Perseverance приземлився на Марсі 2021 року.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Дослідження показують, що озеро Салда також є одним із найглибших озер Туреччини — його максимальна глибина становить 196 метрів. Береги водойми вкриті порошкоподібним гідромагнезитом — карбонатним матеріалом, багатим на магній, що трапляється в печерах і на берегах деяких озер. Цікаво, що цей мінерал також містить підказки про давнє мікробне життя.

За словами дослідника планетарної геології в Університеті Західного Вашингтона, Обсерваторії Землі NASA, Бреда Гарчінскі, карбонати неймовірно важливі, бо добре вловлюють все, що існувало в певному середовищі. Зокрема мікроби, органіку або певні текстури, що свідчать про минуле мікробне життя.

Передбачається, що гідромагнезит на берегах Салда, ймовірно, розмитий мікробіалітами, схожими на камені пагорбами, що складаються з мікробів. Дані досліджень Обсерваторії Землі NASA також вказують на те, що в озері все ще присутні незаймані мікробіаліти. Однак зрештою вони все ж таки будуть перероблені й перетворяться на пісок на береговій лінії.

Дослідники використали дані з міжпланетної станції Mars Reconnaissance Orbiter і виявили схожі мінерали вздовж західного краю марсіанського кратера Джезеро. Це дає змогу припустити, що в кратері на Марсі, ймовірно, колись було озеро. Зазначимо, що дані було отримано 2019 року, проте відтоді їх було підтверджено марсоходом Perseverance, який виявив мінеральні докази існування всередині марсіанського кратера — ймовірно, це відбувалося мільярди років тому.

Озеро вивчають з метою просування в пошуку стародавнього життя на Червоній планеті Фото: Getty Images

До слова, це не єдине, що є спільного у марсіанського кратера Джезеро і земного озера Салда — йдеться про осадові утворення, відомі як дельти. Науковці зазначають, що дельти — це шари осаду, що скупчуються в місцях, де річки впадають у водойми. Ці утворення пропонують підказки, що інтригують, про те, як вода заповнила Джезеро, і їх вивчення в озері Салда допомогло вченим звузити пошук до певних місць у марсіанському кратері.

За словами Хоргана, однією з головних особливостей озера Салда є те, що воно справді дає нам уявлення про те, якими в минулому були береги стародавнього марсіанського озера. До слова, озеро Салда також цікаве тим, що навколо нього росте понад 300 видів рослин і мешкає близько трьох десятків водоплавних птахів — це робить його популярним серед туристів.

Раніше Фокус писав про те, що марсохід NASA виявив сотні "павукових яєць" на Марсі: ніхто не знає, як вони туди потрапили.