Марсохід NASA виявив сотні "павукових яєць" на Марсі: ніхто не знає, як вони туди потрапили (фото)

На початку березня марсохід Perseverance сфотографував на Червоній планеті загадковий камінь, що складається із сотень крихітних сфер, які нагадують яйця павуків. Учені досі не знають, як саме вони туди потрапили.

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Про це пише Live Science.

Дивний об'єкт був помічений марсоходом NASA 11 березня на схилах пагорба Вітч-Хейзел на краю кратера Джезеро. Він був присипаний червоним піском і помітно відрізнявся від навколишнього ландшафту: здавалося, ніби камінь складається з неймовірної кількості мініатюрних павукових яєць. Науковці досі не знають, як вони потрапили сюди, але припускають, що вивчення утворення каменю може надалі допомогти в пошуках мікробного життя на Червоній планеті.

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Дослідники назвали камінь "Затокою святого Павла" і виявили, що він є "плаваючим" — простими словами, сьогодні він знаходиться зовсім не там, де утворився. У результаті, на думку вчених NASA, відсутні будь-які підказки, які могли б пояснити його дивну структуру.

Цікаво, що це не єдина загадка. Не менш цікавим є і той факт, що щось змусило камінь зміститися з його початкового місця розташування. Вважається, що причини цього руху надалі можуть пролити світло на геологію Марса.

Таємнича скеля, звана "Затока Святого Павла", оточена світлішими скелями і червоно-коричневим піском Фото: NASA

Вчені припускають, що камінь міг утворитися, коли метеорит впав на Марс, випарувавши камінь, перш ніж він згустився в маленькі гранули, які видно на фотографії. Якщо ця теорія правильна, камінь, ймовірно, міг виникнути далеко від свого нинішнього місця розташування. Команда також вважає, надалі це могло б пролити світло на те, як метеорити б'ють по різних матеріалах на Марсі, змушуючи їх переміщатися.

Ще одна теорія припускає, що камінь міг скотитися з пагорба Вітч-Хейзел. Він міг статися з одного з темніших шарів на пагорбі, які вчені виявили з орбіти. Надалі більш детальне вивчення пагорба може допомогти вченим пролити світло на те, з чого складаються ці темніші шари.

За словами вчених, якщо структури пагорба за складом схожі на затоку Святого Пава, це може вказувати на шар вулканічної активності, старий метеоритний удар, наявність ґрунтових вод у минулому або щось зовсім інше.

На цій карті показано приблизний шлях, який Perseverance пройшов, щоб досягти Witch Hazel Hill, з позначеними важливими орієнтирами Фото: NASA

Зазначимо, що подібні камені насправді дають вченим підказки про те, як Червона планета змінювалася з плином часу. Формування і переміщення структур також може розкрити складні взаємодії між водою, камінням і геологічними силами Червоної планети. У результаті все це може відповісти на питання про те, чи міг Марс у минулому бути домом для життя.

Вчені також вважають, якщо на пагорбі Вітч-Гейзел колись були ґрунтові води, деякі зразки каменів, зібрані марсоходом, можуть містити зразки мікробного життя. Відомо, що у 2030-х роках місія Mars Sample Return поверне зібрані зразки на Землю — унаслідок цього вченим вдасться отримати деякі відповіді на свої запитання.

Раніше Фокус писав про те, що півкулі Марса зовсім не схожі одна на одну: вчені зазирнули під "шкіру" планети й знайшли відповідь.