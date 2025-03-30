Марсоход NASA обнаружил сотни "паучьих яиц" на Марсе: никто не знает, как они туда попали (фото)

В начале марта марсоход Perseverance запечатлел на Красной планете загадочный камень, состоящий из сотен крошечных сфер, напоминающих яйца пауков. Ученые до сих пор не знают, как именно они туда попали.

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Про это пишет Live Science.

Странный объект был замечен марсоходом NASA 11 марта на склонах холма Витч-Хейзел на краю кратера Джезеро. Он был присыпан красным песком и заметно отличался от окружающего ландшафта: казалось, будто камень состоит из невероятного количества миниатюрных паучьих яиц. Ученые до сих пор не знают, как они попали сюда, но предполагают, что изучение образования камня может в дальнейшем помочь в поисках микробной жизни на Красной планете.

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Исследователи назвали камень "Заливом святого Павла" и обнаружили, что он является "плавающим" — простыми словами, сегодня он находится вовсе не там, где образовался. В результате, по мнению ученых NASA, отсутствуют любые подсказки, которые могли бы объяснить его странную структуру.

Любопытно, что это не единственная загадка. Не менее любопытным является и тот факт, что нечто заставило камень сместиться с его первоначального местоположения. Считается, что причины этого движения в дальнейшем могут пролить свет на геологию Марса.

Таинственная скала, называемая "Залив Святого Павла", окружена более светлыми скалами и красно-коричневым песком Фото: NASA

Ученые предполагают, что камень мог образоваться, когда метеорит упал на Марс, испарив камень, прежде чем он сгустился в маленькие гранулы, которые видны на фотографии. Если эта теория верна, камень, вероятно, мог возникнуть далеко от своего нынешнего местоположения. Команда также считает, в дальнейшем это могло бы пролить свет на то, как метеориты бьют по различным материалам на Марсе, заставляя их перемещаться.

Еще одна теория предполагает, что камень мог скатиться с холма Витч-Хейзел. Он мог произойти из одного из более темных слоев на холме, которые ученые обнаружили с орбиты. В дальнейшем более детальное изучение холма может помочь ученым пролить свет на то, из чего состоят эти более темные слои.

По словам ученых, если структуры холма по составу похожи на залив Святого Пава, эта может указывать на слой вулканической активности, старый метеоритный удар, наличие грунтовых вод в прошлом или нечто совсем иное.

На этой карте показан примерный путь, который Perseverance прошел, чтобы достичь Witch Hazel Hill, с обозначенными важными ориентирами Фото: NASA

Отметим, что подобные камни на самом деле дают ученым подсказки о том, как Красная планета менялась с течением времени. Формирование и перемещение структур также может раскрыть сложные взаимодействия между водой, камнями и геологическими силами Красной планеты. В результате все это может ответить на вопрос о том, мог ли Марс в прошлом быть домом для жизни.

Ученые также считают, если на холме Витч-Хейзел когда-то были грунтовые воды, некоторые образцы камней, собранные марсоходом, могут содержать образцы микробной жизни. Известно, что в 2030-х годах миссия Mars Sample Return вернет собранные образцы на Землю — в результате ученым удастся получить некоторые ответы на свои вопросы.

Ранее Фокус писал о том, что полушария Марса совсем не похожи друг на друга: ученые заглянули под "кожу" планеты и нашли ответ.