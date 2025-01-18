Полушария Марса совсем не похожи друг на друга: ученые заглянули под "кожу" планеты и нашли ответ

В новом исследовании ученые заглянули в недра планеты и обнаружили, что виноваты вовсе не древние гигантские удары.

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У Марса, как и у Земли, есть полушария, но их определяющие характеристики заметно различаются — это явление известно как марсианская диотомия. Южные нагорья Красной планеты старше, выше и более кратерированы, чем Северные низменности. Возвышенная местность первых действует как естественный барьер для воздушного потока, что приводит к различным ветровым режимам и способствует локальным погодным явлениям, пишет PHYS.org.

Ранее ученые полагали, что это связано с ударами гигантских объектов из космоса, чей диаметр достигал около 2000 километров, а также крупномасштабными конвективными движениями мантии, вызванными разницей в ее температуре и плотности. В новом исследовании, опубликованном в журнале Geophysical Research Letters, попытались еще раз разгадать эту тайну.

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В новой работе исследователи сосредоточились на изучении марсианских землетрясений, также известных как марсотрясения. Отметим, как и на Земле, эта сейсмическая активность может быть использована для изучения движущих механизмов под поверхностью Марса.

По словам соавтора исследования, профессора Вэйцзя Сана из Института геологии и геофизики Китайской академии наук, Земля и Марс часто считаются планетами-сестрами, образовавшимися в один и тот же период — около 4,5 миллиарда лет назад. Обе они находятся в обитаемой зоне нашей солнечной системы, однако Земля является домом для невероятного количества жизни, тогда как Марс кажется тихим и лишенным жизни.

Команда считает, что контраст между двумя планетами на самом деле обусловлен различиями в их внутренних структурах и процессах. Дихотомия является одной из самых поразительных особенностей рельефа поверхности и внутренних структур Марса, а потому ученые надеются найти ответы на вопрос о том, почему жизнь не процветает на Красной планете, исследовав эти особенности планеты.

Иллюстрация конвекционного происхождения полушарий Марса, основанная на затухании сейсмических волн от марсотрясений Фото: Sun and Tkalčić

По словам профессора Хрвое Ткалчича из Австралийского национального университета, хотя картина глубоких недр Земли становится менее размытой, ученые все еще не понимают недра планеты других планет земной группы. В новом исследовании они сосредоточились на изучении внутренней части Марса, использовав волны от марсотрясений, зарегистрированных сейсмометром InSight.

Не секрет, что наше понимание Солнечной системы во многом зависит от наших знаний о Земле, и наоборот — понимание планетарного соседа, как считают ученые, позволит нам лучше понять прошлое собственной планеты. Чтобы исследовать это, профессора Сан и Ткалчич использовали низкочастотные данные марсотрясений, записанные во время миссии NASA InSight, проходившей между 2018 и 2022 годами, целью которой было изучение коры, мантии и ядра Марса.

Результаты исследования указывают на то, что Марс на самом деле демонстрирует значительно меньшую тектоническую активность в сравнении с Землей, а потому магнитуда марсотрясений значительно меньше земных подземных толчков. Более того, расположение сейсмометра на поверхности подвергает его воздействию суточных ветров, которые, несмотря на защитное экранирование, способствуют значительному снижению отношения сигнал/шум. В результате ученые пришли к выводу, что марсианская диотомия по болшей части обусловлена конвекцией мантии.

Ранее Фокус писал о том, что ученые определили место на Марсе, где могут жить инопланетяне.