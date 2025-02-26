Ученые удивлены: найдена причина, почему Марс имеет красный цвет на самом деле

Исследователи обнаружили настоящий источник характерного цвета Красной планеты и таким образом опровергли популярную теорию.

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Ученые ошибались относительно того, как Марс получил свой характерный красный цвет. Выяснилось, что красный оттенок марсианской пыли возник из-за реакций, которые происходили во влажных, а не сухих условиях. Таким образом источником этого цвета является не то, что раньше думали ученые. Исследование опубликовано в журнале Nature Communications, пишет CNN.

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Как уже писал Фокус, найдено идеальное место для пляжного отдыха, но проблема в том, что оно находится не на Земле. Ученые обнаружили песчаный пляж в самом неожиданном месте – на Марсе.

Эта планета обязана своим красным цветом ржавым железным минералам, рассеянным марсианским ветром в течение миллиардов лет по всей планете в виде пыли. Прошлые наблюдения с помощью космических аппаратов заставили ученых поверить, что эта ржавчина появилась в сухих условиях, после того как на планете исчезла вода. Теперь же ученые выяснили, что красный цвет Марсу придает ферригидрит. Это оксид железа, содержащий воду. Поэтому красный цвет Марса образовался еще тогда, когда ныне засушливая планета была прохладным миром, покрытым водой.

В далеком прошлом железо в породах на Марсе вступило в реакцию с водой или водой и кислородом в воздухе, и образовался оксид железа почт итак же, как ржавчина образуется на Земле. За миллиарды лет оксид железа распался на пыль и осел по всей планете.

Прошлые наблюдения не показали наличия воды в марсианской пыли, а потому ученые решили, что красный цвет Марсу придает оксид железа или минерал, известный как гематит, который образуется в сухих условиях. Авторы нового исследования создали копию марсианской пыли и нашли настоящий источник красного цвета Марса.

Ученые использовали данные нескольких орбитальных аппаратов, а также марсоходов, чтобы создать полную картину минерального состава Красной планеты. Анализ пыли показал наличие оксида железа, содержащего воду, называемый ферригидритом, который быстро образуется в холодной воде. Он вероятно, образовался на Марсе, когда вода все еще могла существовать на поверхности планеты миллиарды лет назад.

По словам ученых, они выяснили, что ферригидрит, смешанный с базальтом, вулканической породой, лучше всего соответствует минералам, обнаруженным космическими аппаратами на Марсе. Поскольку ферригидрит мог образоваться только тогда, когда на поверхности планеты все еще присутствовала вода, Марс был покрыт ржавчиной раньше, чем предполагалось. Открытие того, что цвет Марса вызван содержащим воду ржавым минералом, таким как ферригидрит, удивило ученых.

По словам авторов исследования, поскольку содержащая воду ржавчина покрывает большую часть поверхности Марса, это говорит о том, что жидкая вода в далеком прошлом на Красной планете могла быть более распространена, чем считалось ранее. А вода является необходимым условием для жизни. Таким образом, на Марсе могла процветать микробная жизнь.

Также Фокус писал о том, что частный посадочный модуль сделал потрясающие кадры поверхности Луны и Земли позади нее. Посадочный модуль Blue Ghost уже полностью готов совершить историческую посадку на Луну.

Еще Фокус писал о том, что астрономы обнаружили на краю Солнечной системы структуру, которая напоминает нашу галактику в миниатюре.