Мальдіви в Україні: де можна відвідати унікальне озеро з тропічним пейзажем

Україна багата на неймовірні озера та курорти для відпочинку. Один із таких — Черепашинецький кар’єр, що у Вінницькій області. Це місце нагадує Мальдіви, тільки розташоване в Україні.

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Про це повідомив Telegraf.

Вода в озері на Черепашинецькому карʼєрі бірюзового відтінку і майже прозора. Довкола кар’єру зелені хвойні ліси та пагорби, що додає унікальності цій водоймі. Саме цим вона нагадує екзотичні тропіки за кордоном.

Максимальна глибина у водоймі сягає 100 метрів. Колись у кар’єрі видобували граніт, проте зараз це курортне місце.

Черепашинецький кар’єр: де шукати

Озеро розташоване у селі Черепашинці Калинівського району. Від Вінниці потрібно їхати 43 кілометри. Доїхати можна власним транспортом або на автобусі. Тричі на день ходить автобус "Вінниця — Голубівка" через село.

Під час подорожі на власному транспорті головне не пропустити поворот в селі Загребельня – від нього до кар'єру залишається близько пʼяти кілометрів.

Озеро розташоване у селі Черепашинці Калинівського району Фото: з відкритих джерел

Нагадаємо, учені назвали найстаріше озеро, що існує на Землі. Дослідники зазначають, що ця водойма також є найглибшим і біологічно найрізноманітнішим озером у світі.

Фокус також писав про озеро Салда — єдине місце на Землі, геологія і мінералогія якого, за словами вчених, схожа на геологію і мінералогію стародавньої ударної структури на Марсі. Ця разюча схожість стала причиною того, що вчені стікалися на південний захід Туреччини, щоб вивчити береги водойми ще до того, як марсохід Perseverance приземлився на Марсі 2021 року.